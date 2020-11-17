3 عروض في اليوم الثاني من الدورة الـ5 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

في إطار فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يتضمن برنامج اليوم الثاني ندوة عن الفنانة الراحلة سناء جميل، حامل اسم الدورة، في تمام الثانية عشر ظهرا، يتحدث فيها الإعلامي والكاتب الصحفى مفيد فوزى والفنانة سميحة أيوب.

ويعقد في الواحدة والنصف ظهرا مؤتمرا صحفيا للفنانة حنان مطاوع، يديره الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.

بينما المؤتمر الصحفي الخاص بالفنان بيومي فؤاد، يعقد في الثانية والنصف ظهرا، ويديره الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر أيضا.

وتبدأ العروض المسرحية اليوم في الخامسة والنصف مساء بالعرض المسرحي الإسباني "أبي رجلا"، المشارك في مسابقة العروض الكبرى، وفي السابعة مساءً العرض اللبناني "قوم يابا"، المشارك في مسابقة المونودراما، بقصر ثقافة شرم الشيخ.

بينما يشهد المسرح المكشوف بالسوق القديم في العاشرة مساءً العرض المسرحى المصري "أغنية على الممر"، المشارك في مسابقة محور الشارع والفضاءات غير التقليدية.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وسط إجراءات احترازية مشددة والتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ونجوم المسرح المصري.

بدأ الحفل أمس بأغنية للمطربة أروى صالح، ابنة مدينة شرم الشيخ، أعقبها أخرى للمطرب عماد كمال، أعدت خصيصا للمهرجان، ألحان كريم عرفة، ثم صعدت بعدها الفنانة لقاء سويدان لتقديم حفل الافتتاح؛ إذ بدأت كلمتها بالترحيب بالحضور، واستدعت بعدها الدكتور أشرف زكي، رئيس الأكاديمية، ليلقي كلمته، التي قال خلالها: "أحمل إليكم رسالة من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بها برقية تهنئة بالدورة الخامسة، التي يعد نجاحها هو رسالة للعالم أجمع أن مصر آمنة".