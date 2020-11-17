الحكومة: وضعنا "أزمة السد" على الأجندة الدولية وأظهرنا عدالة "القضية"

أكّدت رئاسة مجلس الوزراء، نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية.

جاء ذلك في تقرير "مصر تنطلق"، الذي رفعه مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشيوخ عن جهود الحكومة في عامين خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2020.

وقال مجلس الوزراء، في تقريره: "تمّ طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو 2020، والتي تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الأفريقي".

وأكّد مجلس الوزراء، أنذَ تحقيق الأمن المائي ضمن الهدف الاستراتيجي الأول للحكومة لتحقيق "حماية الأمن القومي"، فقد أشار التقرير إلى جهود مصر في مجال تنمية الموارد المائية، ومنها حفر 108 آبار جديدة؛ بهدف تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع، بطول 300 كم، وكذلك تطوير وتنمية 6.22 كم، على طول مجرى نهر النيل.

وأشار إلى إزالة 23747 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل، في 16 محافظة.

وفي إطار توجه الدولة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، تمّ تطوير وحفر 155 خزاناً أرضيأً بمحافظة مطروح، وزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار لتصل إلى 22 مليون متر3.

كما شهدت مصر إنشاء 84 سداً وبحيرة صناعية بعدة محافظات لاستيعاب مياه السيول، وإنشاء 22 مخر سيل، لحماية الأرواح والممتلكات، كما تم تأهيل وتبطين 320.2 كم من المجاري المائية في العديد من المحافظات.

وأوضح التقرير، أنَّ محافظات الجمهورية تشهد إنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر، بطاقة اجمالية 256 ألف م3/يوم، ستخدم 1.4 مليون مواطن، كما يتمّ تنفيذ 53 مشروعاً للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة بالمحطات التي تصب على نهر النيل، بمحافظات أسيوط، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، بطاقة إجمالية 1188 ألف م3/يوم، ستخدم 8.3 مليون مواطن.

كما تبذل الحكومة العديد من الجهود لترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة الشبكة القومية للري، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 20.1 كم، ونجحت في اكتساب أراضي بمساحة 373 ألف م2، كما تتخذ الدولة كافة ترتيباتها الاستباقية قبل أية موجات تقلب للطقس، مع اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهتها وتقليل آثارها السلبية.