وزيرة التخطيط توافق على زيادة استثمارات جامعة كفر الشيخ بـ250 مليونا

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيادة استثمارات جامعة كفر الشيخ بخطة عام 2020/2021 بمبلغ 250 مليون جنيه.

وأوضحت السعيد، في بيان صادر اليوم، أنَّ الاعتماد تمثل في إدراج مشروع استكمال تشطيبات مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ بخطة الجامعة للعام المالي الحالي 2020/2021 باستثمارات تبلغ200 مليون.

ولفتت إلى أنَّ التكلفة الكلية للمشروع تبلغ 791 مليون جنيه، مضيفة أنَّ الاعتماد تضمن 50 مليون جنيه لمشروع استكمال تعلية وتشطيب معهد الأورام بمحافظة كفر الشيخ والتي تبلغ تكلفته الكلية 117 مليون جنيه.

وأضافت السعيد، أنَّ الاعتماد جاء في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم المشروعات المرتبطة بصحة المواطن والاهتمام بها باعتبارها أولوية قصوى، مؤكدّة سعي الوزارة إلى تحقيق رؤية قطاع الصحة والتي تتبلوّر حول تمتع الـمصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي مُتكامل يتميّز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين الـمُؤشّرات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لكل المواطنين بما يكفُل الرخاء والرفاهة والتنمية.

وأكملت السعيد، أنَّ الحكومة المصرية تركز علي النهوض بصحة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الشاملة لكافة الـمواطنين مع ضمان جودة الخدمات الصحية الـمُقدّمة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة في إطار من الشفافية والمُساءلة.

ونوهت إلى هيكل خطة التنمية بحسب الأهداف لعام 20/2021 والتي تتضمن هدف النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، هدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان جودة الخدمات الـمُقدّمة، إضافة إلي هدف حوكمة قطاع الصحة.