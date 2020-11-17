كشف حساب الحكومة في "الرعاية الصحية الشاملة": تطوير منشآت وعلاج مجاني

قدمت رئاسة مجلس الوزراء، كشف حساب عن أبرز جهودها في توفير "الرعاية الصحية الشاملة" للمصريين، ضمن تقرير "مصر تنطلق"، الذي رفعه مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشيوخ عن جهود الحكومة في عامين خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2020.

وأكّدت الحكومة، في تقريرها، أنَّ توفير الرعاية الصحية الشاملة للمصريين هي أحد محاور بناء الإنسان المصري، موضحة أنَّ هدف الدولة في هذا الصدد هو تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وأوضح التقرير أنَّه في إطار تنفيذ المرحلة الأولي من برنامج التأمين الصحي الشامل، فإنه تم تطوير 41 مستشفى بمحافظات إقليم القناة، مشيراً إلى أنَّ المرحلة الأولى تشمل 305 وحدات ومركز لتقديم الرعاية الصحية الأولوية المُتكاملة، إضافة إلى 50 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية للمستوى الثاني والثالث، وأضاف التقرير أنَّه تمّ تجهيز 48 منشأة طبية طبقا لمعايير الجودة بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء والأقصر.

وتضمن التقرير أنَّه تمّ إنشاء وتطوير وتجهيز 26 مستشفى، وتمت إضافة 1156 سريرا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وفي سياق متصل تم إجراء الكشف عن الضعف السمعي لـ 511.5 ألف طفل، كما أستمرت جهود الحكومة في تنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير رعاية صحية للمواطنين، ففيما يتعلق بمبادرة القضاء على فيروس سي، تم فحص 50 مليون مواطن أكبر من 18 عامًا، وتمّ صرف العلاج لنحو 1.025 مليون مصاب، وتمّ إنشاء 15 مركزُا لعلاج فيروس "سي" في عدد من المحافظات، أما فيما يتعلق بمبادرة دعم صحة المرأة، فلقد تم فحص 4.6 مليون سيدة في 20 محافظة منذ بدء المبادرة في يونيو 2019، من بينهنّ 4 آلاف سيدة تمّ اكتشاف المرض لديهنّ وجار متابعتهنّ للعلاج.

وحول المشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار، لفت التقرير إلى أنَّه تمّ الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، حيث تمّ إجراء 470 ألف عملية منها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام.

أما فيما يتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، فقد اقترب عدد المستفيدين من 3 ملايين مواطن صدر بشأنهم نحو 5 ملايين قرار بنسبة تغطية تفوق 100% من إجمالي المتقدمين، وتمّ توفير 354 طرفًا صناعيًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقيع الكشف على 1.5 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

وفي سياق متصل، وفيما يخص تنمية وتطوير مهارات التمريض تمّ تكليف 42.2 ألف فني واخصائي تمريض ليصل إجمالي عدد أفراد هيئة التمريض في نهاية يونيو 2020 إلى 179 ألف ممرض وممرضة، كما تم تدريب نحو 91.4 ألف فني وأخصائي تمريض على رأس العمل بالمستشفيات والمديريات الصحية المحافظات.

وفيما يتعلق بتوفير الأدوية والأمصال، تمّ حصر المستحضرات المستوردة ذات الأهمية الحيوية، والتي تمّ استيرادها لتوفيرها في السوق المحلي بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتمّ توفير 1093 منفذا لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الألبان المدعمة سنويا لتصل إلى 2.4 مليون علبة لبن، وتم الانتهاء من ميكنة 354 منفذاً لصرف الألبان في 14 محافظة.