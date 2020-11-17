مستشارة برنامج "وعي": هدفنا تنمية الإنسان ونستهدف 3.6 مليون أسرة

قالت الدكتورة مني أمين مستشارة برنامج "وعي" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج وعي يُجمع البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلي تقديمه الجزء الخاص برسائل التوعية لكل برنامج على حده.

وأضافت أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن برنامج وعي يعتبر المحور الخاص بتنمية الإنسان والتوعية الخاصة بالفئات الأولي بالرعاية، والتي من الممكن ليس لديها الإتاحة الخاصة بالمعلومات.

وتابعت أن الحماية الاجتماعية ليست فقط عبارة عن إمداد الأسر بالدعم النقدي ولكن الحماية الاجتماعية تشمل التوعية وإتاحة المعلومات التي تمكن الأسر الأولي بالرعاية أن تخرج من دائرة الفقر وتستطيع أن تنتقل من مرحلة الحماية إلى مرحلة الاسقرار.

وأشارت إلي أن برنامج وعي يستهدف أسر برنامج تكافل وكرامة والذين يصل عددهم إلي حوالي 3.6 مليون أسرة، بالإضافة إلي الأسر التي تستفيد من برامج الوزارة، مؤكدة أن البرنامج يعتبر جزءا من الآليات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

"التضامن": زيادة مكافأة مكلفي الخدمة العامة ببنك ناصر

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه في ضوء جذب الخريجين لأداء الخدمة العامة بالبنك لتأهيلهم لسوق العمل وتماشيا مع متطلبات المعيشة تم الموافقة على زيادة مكافأة الخدمة العامة على مستوى الفروع والإدارات بالبنك.

إتاحة قروض ميسرة للشباب

وأكد عشماوي، خلال اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أنه سيتم زيادة معدلات الاستثمار في البشر ضمن خطة التوسع والانتشار التي تتبناها الإدارة العليا للبنك، حيث سيتم إتاحة قروض ميسرة للشباب وفقاً للإجراءات المتبعة بالبنك، وذلك لإقامة مشروعات متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالكلية والجامعة.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى موافقة المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك، كما تم مناقشة طرح منتجات جديدة للبنك من بينها منتج الهبة المشروطة ومنتج إدارة الأملاك بالنيابة عن الغير، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات في أسعار العائد بالسوق المصرفي.

وأوضح عشماوي أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي حتى يكون للعميل حرية الاختيار بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

ولفت "عشماوى" إلى أن البنك قام بالإبقاء على معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات بحيث يكون العائد السنوى 12.75%، بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و12% يصرف شهريًا، إلى جانب شهادة "رد الجميل" بعائد 13% سنويا أو بعائد 12.50% ربع سنوي أو بعائد 12.25% شهريا ومدة الشهادة 3 سنوات أو لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا أو بعائد شهري 11% زيادة مكافأة الخدمة العامة على مستوى الفروع والإدارات بالبنك.