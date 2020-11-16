صرف 500 جنيه شهريًا للعاملات في حضانات التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء

أعلن زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، عن موافقة الدكتورة نيڤين قباچ، وزير التضامن الاجتماعي، على صرف 500 جنيه شهريًا لمدة ثلاث أشهر للعاملين بالحضانات الخاصة والحكومية التابعة للتضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريح له، اليوم الاثنين، إن هذه المنحة جاءت تعويضًا للضرر الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن هناك حضانات توقفت عن العمل نهائيًا خلال فترة الغلق.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنحة بجنوب سيناء بلغ 240 موظفة وتشمل المديرات، والمشرفات، والعاملات بالحضانات التابعة للمحافظة، بقيمة إجمالية تصل إلى 480 ألف جنيه، على مدار ثلاث شهور، بواقع صرف 120 ألف جنيه شهريًا للمستحقين، موضحًا أنه جرى بالفعل صرف الدفعة الأولي للمستحقين من خلال مكاتب البريد.

وأضاف أن الدكتورة نيڤين قباچ، حريصة على مساندة أهالي جنوب سيناء، حيث جرى صرف جميع مساعدات لمتضرري السيول، بمدن خليج العقبة، بقيمة 2 مليون و 700 ألف جنيه، لعدد 833 أسرة، وبلغ عدد الأسر المتضررة من السيول بمدينة أبوزنيمة 83 أسرة، وقدرت الخسائر بها بنحو مليون و 54 ألف جنيه، وبلغت قيمة التعويضات التي صرفت لهم 390 ألف جنيه وعدد الأسر المتضررة بمدينة أبورديس 148 أسرة، وقدرت الخسائر بها بنحو 2 مليون و613 ألف جنيه، وبلغت قيمة التعويضات التي صرفت لهم مليون و 225 ألف جنيه، بينما تضررت 602أسرة بمدينة رأس سدر، وقدرت الخسائر فيها بنحو 2 مليون و613 ألف جنيه، وبلغت قيمة التعويضات التي جرى صرفها لهم، مليون و 225 ألف جنيه .

كما جرى صرف مساعدة آجلة مستحقة بنسبة 50% بحد أقصى 15 ألف جنيه طبقًا لدرجة التضرر، وذلك طبقًا لتقرير النهائية لنتيجة الفحص التي قامت به لجنة فحص وبحث الطلبات المقدمة من قبل المواطنين المتضررين من السيول.