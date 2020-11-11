الخشت يهدي وزيرة التضامن الاجتماعي أكبر درع تكريم من جامعة القاهرة

أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكبر درع تكريم لجامعة القاهرة، وذلك تقديرًا لجهود الوزارة وبرامجها وأنشطتها المتعددة.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة، بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعة.

ويأتي ذلك استمرارًا لبروتوكولات التعاون التي وقعتها وزارة التضامن الاجتماعي، مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل تلك الجامعات، وتقدم خلالها أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة لطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات.

القباج : الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وخدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة محاور وحدات التضامن

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، تعمل على عدة محاور، هي محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم خدمات حماية وتنمية اجتماعية، وخدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات تمكين اقتصادي وشمول مالي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك محورا آخر وهو محور التوعية وبناء الشخصية من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية، وتوزيع كُتيبات ونشرات توعوية، ومنصات إلكترونية، بالإضافة إلى محور دعم المعارف والخبرات من خلال القيام زيارات تفقدية لوزارة التضامن الاجتماعي والحوار مع العاملين وزيارات ميدانية لمشروعات تنموية تحت مظلة الوزارة والتطوع بجزء من الوقت لصالح المشروعات أو الفئات التي تخدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

الخشت: وحدة التضامن الاجتماعي ستسهم في سداد المصروفات الدراسية للطلاب

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن وحدة التضامن الاجتماعي ستسهم في سداد المصروفات الدراسية للطلاب، وإتاحة الأجهزة التعويضية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الإقراض الميسر لتدشين المشروعات.

وأضاف الخشت، أن الوحدة ستوفر قروضا لأعضاء هيئة التدريس من أجل السكن أو شراء السيارات، من خلال بنك ناصر الاجتماعي، مشيرًا إلى أن وحدة التضامن الاجتماعي أمر مهم للغاية، خاصة أنها ستوفر الدعم للطلاب والعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.