عاجل.. الطب الشرعي يتوصل لطريقة مقتل ضحايا "سفاح الجيزة": الحقيقة تبان لو بعد 20 سنة

كشفت مصادر بالطب الشرعي، إن مشرحة زينهم استقبلت حتى الآن، رفات 3 أشخاص من ضحايا المتهم "قذافي ف." المعروف إعلاميا باسم "سفاح الجيزة"، لإجراء الصفة التشريحية لهم، لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هويتهم التي أدلى بها المتهم، وذلك بناء على قرار النيابة العامة.

ورفات الأشخاص الثلاثة، تعود إلى كل من: زوجة المتهم فاطمة الزهراء زكريا علي، 34 سنة، وصديقه رضا محمد عبد اللطيف محمد، 48 سنة، محاسب، وشقيقة زوجته رودينا السيد سيد علي، الذين اعترف المتهم بقتلهم ودفنهم داخل شقتين بشارع العشرين في منطقة بولاق الدكرور.

وأضافت المصادر، أن مصلحة الطب الشرعي فحصت رفات المجني عليهم، لتحديد سبب الوفاة عن طريق وجود بعض الكسور في جماجم المجني عليهم، بناء عن التصور الذي وضعتهم النيابة لارتكاب تلك الجرائم، والمبني على اعترافات المتهم أثناء سير التحقيقات.

وأكدت أنه بالفعل عثر على كسور وتهشم في جماجم المجني عليهم الثلاثة، بالإضافة إلى وجود كسور في القفص الصدري للمجني عليه رضا محمد عبد اللطيف، صديق المتهم، مشيرة إلى أن هذه العلامات تؤكد أن وفاة المجني عليهم كانت بسبب الضرب بآله حادة علة الرأس والصدر.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم أخذ عينات من عظام الضحايا الثلاثة وإرسالها إلى المعمل الطبي لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية، ومطابقتها بتحاليل البصمة الوراثية لأسرهم، الذين أخذت عينات منهم خلال الأيام الماضية، مشددة على أنه يمكن التوصل إلى سبب الوفاة حتى بعد مرور 20 عاما على الحادث ودفن الجثة، من خلال فحص عظام المتوفي.

وكانت التحريات، كشفت أن شقيق المجني عليه رضا محمد عبد اللطيف 48 سنة، محاسب، تقدم إلى نيابة الهرم ببلاغ يطلب فيه فتح تحقيق في المحضر المحرر في أبريل عام 2015 بقسم شرطة بولاق الدكرور حول اختفاء شقيقة، الذي اتهم فيه صديقة "قذافي ف." 49 سنة، محامي، بأنه وراء اختفاءه.

وأوضحت التحقيقات، أن شقيق المجني عليه جاء في أقواله، إن صديق أخيه المحامي، انتحل اسمه وهو موجود في سجن استئناف القاهرة، يقضي عقوبة بالسجن في قضية سرقة جنح سيدي جابر بالإسكندرية.

وأفادت بأن النيابة العامة استدعت المتهم من محبسه، وكانت المفاجأة أنه انتحل اسم المحاسب رضا، بالإضافة إلى استيلائه شهادة ميلاد وجواز سفر المجني عليه، وبمواجهته بشقيق المجني عليه، اعترف بقتل رضا ودفنه في شقته ببولاق الدكرور بسبب خلافات مالية.

وبالتحقيق مع المتهم في محضر اختفاء زوجته فاطمة زكريا علي، 34 سنة، اعترف بقتلها بسبب سرقتها مبلغ 330 ألف جنيه منه، ودفنها في شقته ببولاق الدكرور أيضا، كما أقر بقتل شقيقة إحد ى زوجاته وتدعى نادين السيد سيد محمد، ودفنها في شقة بولاق الدكرور، كاشفا أنه قتل عاملة في محل أدوات كهربائية ملكه، بعد النصب عليها في مبلغ 45 ألف جنيه، ودفنها في مخزن بمنطقة العصافرة.