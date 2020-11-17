شقيق ضحية سفاح الجيزة: المجرم متربي معانا وكان مسؤولا عن إدارة أملاكنا

قال ناصر عبداللطيف شقيق المهندس رضا عبداللطيف، ضحية سفاح الجيزة، إن شقيقه اختفى منذ 5 سنوات بعدما عاد من السعودية إلى مصر حيث كان المجرم في استقباله بالمطار، ثم اتصل بزوجته وقال له إنه بخير ووعدها بأن يتحدث إليها مرة أخرى بعدما يرتاح من عناء السفر، وعندما اتصلت به مرة أخرى كان هاتفه النقال قد أُغلق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "عملنا محضر تغيب وعرفنا على لسانه إنه قُبض عليه بسبب فلوس وبحثنا عنه سنتين في الأقسام والسجون ولم نعثر عليه وبعد عامين اكتشفنا أن المجرم الذي كان مسؤولًا عن إدارة أملاكنا وأملاك شقيقي ومتابعتها أنه باعها ووجدنا مستندات أملاكنا مع القاطنين في الاماكن التي كنا نملكها واكتشفنا أنه وراء اختفاء شقيقي".

وتابع: "فتحنا محضر تغيب مرة أخرى واتهمنا المجرم بأنه وراء اختفاء شقيقي لكن المحضر جرى حفظه وقالت النيابة إنها لم تستدل على صحة الواقعة، مع العلم أنه محبوسًا في قسم الهرم في عام 2016 بتهمة قتل فاطمة سيدة".

وأكمل: "القاتل متربي معانا، ومكنش باين عليه أي حاجة، كان ممثل بارع وعنده قدرة على التخفي والسمة المشتركة في كل جرائمه أنه لم يترك أي أثر خلف جرائمه، وذلك في الجرائم التي بلغ عددها 8، وكان يرسل رسائل لذوي المجني عليهم ليوهمهم أنهم كانوا على قيد الحياة وهو ما حدث مع والد السيدة فاطمة التي قتلها، وأرسل لها رسالة انتحل فيها شخصية زوجها وقال لهم الله يسامحكم انتو اللي جوزتوني الجوازة دي حتى يوهمهم أنها هربت منه، وكل الاتصالات خرجت من المسكن الذي كان يعيش فيه".