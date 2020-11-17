مع بدء الصرف اليوم.. كيف تعرف إذا كنت مستحقا لمعاش تكافل وكرامة أم لا؟

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات لـ مستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون مستفيد، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، إضافة لمستفيدي كرامة الذين لم يصرفوا في الأيام المخصصة لهم.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي بوابة إلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويتاح على البوابة للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي، إمكانية إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، ومتابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة موضوع شكواه.

وتستعرض "الوطن" خطوات الاستعلام أو تسجيل الشكوى عبر البوابة الإلكترونية على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة

1. يتم الدخول على الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

2. يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك (كما هو موضح).

3. يضغط المواطن على كلمة استعلام.

4. تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).

- حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

5. في حال رغبة المواطن في التقدم بشكوى:

- يسجل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له.

- يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

6. تظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي:

- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له. (ستظهر بشكل تلقائي في حالة أنّ المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج).

- تحديد نوع الشكوى (من قائمة الاختيارات).

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى (أو أقرب فرد للأسرة).

- رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

7. الضغط على كلمة تسجيل.

8. تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

9. يطبع المواطن الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

خطوات متابعة شكوى سابقة ببرنامج تكافل وكرامة

1. يتم الدخول على الرابط https://tk.moss.gov.eg/.

2. يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.

3. يضغط المواطن على كلمة استعلام.

4. تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات الخاصة به السابق ذكرها.

5. يتم الضغط على كلمة متابعة شكوى.

6. تظهر للمتقدم بالشكوى بيانات الشكوى وجهة ومحتوى الرد على الشكوى.

7. يمكن للمتقدم بالشكوى، تسجيل شكوى أخرى جديدة بالضغط على تسجيل شكوى أخرى.

خطوات تسجيل شكوى أخرى لبرنامج تكافل وكرامة

1. ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي:

- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له. (ستظهر بشكل تلقائي في حالة أنّ المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج).

- تحديد نوع الشكوى (من قائمة الاختيارات).

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى (أو أقرب فرد للأسرة).

- رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

2. الضغط على كلمة تسجيل.

3. في حالة تحديد نوع الشكوى (إيقاف أو تجميد البطاقة) أو (تظلم من عدم الحصول على الدعم النقدي) ستظهر الرسالة التالية:

(يرجى العلم أنّه تم تسجيل عدد 1 شكوى سابقًا ولتسجيل شكوى أخرى سوف تتحمل مبلغ قيمته 5 جنيهات مصري لا غير)

4. في حالة موافقة المتقدم بالشكوى على تحمله مبلغ 5 جنيهات يتم الضغط على كلمة تسجيل مرة أخرى.

وتوصي وزارة التضامن الإجتماعي، حال الحاجة لمزيد من المعلومات، بالتواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 المخصص للرد على استعلامات برنامج تكافل وكرامة، والتواصل على البريد الإلكتروني tk.grievance@moss.gov.eg.