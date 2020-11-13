آخر أخبار مصر.. الصحة تحدد فئات تحصل على لقاح كورونا ولا إلغاء لبطاقات تكافل

يحرص الكثير من المواطنين على مطالعة آخر أخبار مصر اليوم، لمعرفة آخر مستجدات الأحداث والقرارات التي جرى اتخاذها على مدار اليوم، وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أخبار مصر الخدمية، كالتالي:

الصحة تحدد الفئات الأولى التي تحصل على لقاح كورونا حين توافره

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إن وزارة الصحة حددت الفئات التي لها الأولوية في الحصول على لقاح كورونا، حين توافره، مشيرا إلى أن تلك الفئات هي التي تحصل أولا على اللقاح، ثم تحصل عليه باقي الفئات تباعا، وجاءت تلك الفئات كالتالي: أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب الأمراض السرطانية، كبار السن، الفرق الطبية والحوامل.

وأشار حسني، خلال حديثه لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن 20% من الشعب المصري سيحصلون على اللقاح في 2021، على أن تقوم باقي الفئات باتباع الإجراءات الاحترازية لحين الحصول على اللقاح.

البيئة: فتح باب الاستثمار بالمحميات "كافتيريات ومطاعم"

قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية البيئة بوزارة البيئة، إن الوزارة أتاحت الاستثمار في المحميات الطبيعية وإقامة المشروعات فيها، كما حددت الشروط المطلوبة للاستثمار في المحميات التي تسمح بتنفيذ مشروعات بها مثل محمية وادي دجلة بالتجمع الخامس، ومحمية الغابة المتحجرة.

الحكومة: لا إيقاف لبطاقات تكافل وكرامة حتى تحويلها لميزة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إلغاء بطاقات تكافل وكرامة.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه لا يجري إلغاء بطاقات تكافل وكرامة، حتى يجري تحويلها بالكامل إلى بطاقات ميزة، حتى تتمتع فئة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بمميزات بطاقة "ميزة" من سحب معاش قبل موعد صرفه، وإمكانية الصرف من جميع ماكينات الـ ATM.