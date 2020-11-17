20 معلومة عن "العاصمة الجديدة": 20 حيًا تستوعب 6.5 مليون نسمة
كتب:
أيمن حمزة
01:19 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
جانب من العاصمة الإدارية الجديدة عقب إنشائها
تنشر "الوطن" أبرز مستهدفات الدولة المصرية من مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حسب تقرير حديث صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم تلك المستهدفات التالي:
1- إنشاء 20 حيا سكنيا، تسع حتى 6.5 مليون نسمة.
2- إنشاء 880 ألف وحدة سكنية.
3- إنشاء 6625 مدرسة لاستقبال الطلاب.
4- 1700 مستشفى سيتم إنشاؤها داخل "العاصمة الجديدة" لتقدم الخدمة على أعلى مستوى.
5- 714 كيلو مترا مربعا، إجمالي مساحة المدينة الجديدة.
6- 20.5 كيلو متر مربع منهم لصالح الحي الحكومي ورئاسة الجمهورية.
7- 9.7 كيلو متر مربع، مساحة للوزارات في العاصمة الإدارية.
8- يتم إنشاء 50 مبني لاستقبال الوزارات والهيئات والجهات الحكومية داخل العاصمة.
9- 38 شخصا في كل فدان، الكثافة السكانية المتوقعة في المدينة عقب اكتمالها.
10- 25 كيلو مترا من مساحة العاصمة ستكون حديقة مركزية، ولمشروع "النهر الأخضر".
11- 60 ألف غرفة فندقية سيتم إنشاؤها داخل العاصمة الجديدة.
12- تبلغ مساحة الطرق الرئيسية المقترحة 650 كيلو مترا مربعا.
13- سيتم إنشاء مطار دولي على مساحة 33 كيلو مترا مربعا.
14- 50 كيلو مترا، مساحة الأراضي المخصصة للتطوير العمراني.
15- 1.1 كيلو متر مربع هي مساحة الحدائق والمناطق المفتوحة بالعاصمة.
16- 8 كيلو مترات مربعة هي مساحة للمراكز التجارية.
17- 46 مليون متر مربع مخصصة لصالح مدينة تجارة الجملة.
18- 11.5 كيلو متر مربع ستكون منطقة صناعية.
19- 11.5 كيلو متر مربع ستكون مخصصة لـ "مزارع الطاقة الشمسية".
20- 20 مشروعا استثماريا ضخما من المقرر تنفيذها داخل العاصمة الجديدة.