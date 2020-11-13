ملامح "حدائق العاصمة" المقر الجديد لموظفي "الإدارية الجديدة"

تسابق قيادات وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الزمن للانتهاء من تدشين أول مدينة جديدة على حدود العاصمة الإدارية الجديدة، أطلق عليها اسم "حدائق العاصمة"، تقع على مساحة 29 ألف فدانا، تضم حزما مختلفة من المشروعات الخدمية: "أندية، وملاعب، ومدارس، ومشروعات سكنية"، وغيرها من مرافق تهم مختلف شرائح المجتمع المصري؛ للحد من الزحام والتكدس في القاهرة الكبرى، والتيسير على راغبي العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ممن تقرر نقلهم إليها قبل منتصف العام المقبل.

"الوطن" تستعرض خلال التقرير التالي أبرز معالم المدينة الجديدة وهي كالتالي:

1- بدأ تنفيذ مرافق المرحلة الأولى للمدينة، ومن المقرر تغذيتها بالمياه والكهرباء من محطات المياه والكهرباء الموجودة بمدينة بدر، نظرا لقربها منها، واعتبارها امتدادا طبيعيا لها، ومن المتوقع أن يصدر قرار جمهوري يحدد حدودها الإدارية قريبا.

2- تم البدء بالفعل في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، لتوفير نحو 30 ألف وحدة سكنية، موزعة على 1194 عمارة، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 50%، ومن المقرر الانتهاء منها يوليو المقبل؛ لتكون جاهزة لاستقبال راغبي السكن بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها أكبر سوق عمل خلال الفترة المقبلة.

3- من المنتظر أن تخصص وزارة الإسكان العمارات للوزارات، بحيث تحصل كل وزارة على عدد معين من العمارات مجاورة لبعضها البعض، على أن تقوم كل وزارة بتحديد الطريقة المناسبة لتخصيص الوحدات لموظفيها، على ألا يزيد متوسط قيمة الوحدة عن 400 ألف جنيه، ما يعنى أن الوزارة خصصت هذه الوحدات للوزارات بسعر التكلفة.

4- جاري تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية، تضم "مدارس، وملاعب، ومستشفى، والمدينة الطبية" بمدينة بدر، وغيرها من المشروعات الخدمية لضمان سرعة سكن المواطنين الراغبين في الحياة بحدائق العاصمة، لئلا يضطر أحد للخروج من المدينة لشراء احتياجاته من المأكل والمشرب والملبس، والضروريات اللازمة للحياة كافة.

5- بدء العمل قريبا بمشروع الحديقة المركزية بالمدينة الجديدة، لتكون مصدر جذب لراغبي الإقامة بالمدن الجديدة، لخلق متنفس ورئة طبيعية للملاك الجدد.

وزير الإسكان يشيد بجودة تنفيذ تشطيبات الوحدات السكنية بالمدينة

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذه بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشاد "الجزار" بجودة تنفيذ أعمال التشطيبات بالوحدات السكنية بالمشروع، ومعدلات التنفيذ؛ إذ أن نسبة التنفيذ الحالية وصلت 38%، بينما كانت النسبة المستهدفة 26%، موضحا أنه جاري تنفيذ 29496 وحدة سكنية (1194 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر.