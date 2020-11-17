امتلاك سيارة ملاكي أو توك توك.. 17 سببًا تمنعك من معاش "تكافل وكرامة"

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنّه لم يتم استحداث شروط جديدة للحصول على معاش برنامج "تكافل وكرامة"، مؤكدًا أنّ الشروط التي تم الإعلان عنها مُسبقًا كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1- ألا يكون (الزوج/الزوجة) أو (المسن/العاجز) يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، على أن يكون الأبناء من سن 6 سنوات لسن 18 عامًا بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل: "صور بطاقات، رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة".

4- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

موانع الحصول على معاش تكافل وكرامة

ـ ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

ـ إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن بغرض الاستثمار.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني).

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (دون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطة عن ذاته.

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.

ـ امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء).

ـ تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

ـ عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (يتم التجميد لحين التحقق).

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (يتم التجميد لحين التحقق).