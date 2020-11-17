لضمان فرصة عمل.. تدريب شباب كفر الشيخ على 8 مهن حرفية

نظمت محافظة كفر الشيخ دورات بمراكز التدريب المهني للشباب على 8 مهن، لتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "مهنتك مستقبلك " لتدريب الشباب، على أن يتم صرف بدل يومي للمتدرب، وتوفير جميع الأدوات والمعدات مجاناً، تحت إشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وجرى وضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز المتنقلة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مديرية التضامن، في بيان نشرته محافظة كفر الشيخ، اليوم، إن المتدرب يحصل خلال فترة التدريب على بدل انتقال يومي، وكشف طبى مجاناً بالإضافة إلى توفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، ومنح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، مؤكداً أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يومياً.

يذكر أن عملية التدريب تشمل مجالات "السباكة – التركيبات الكهربائية – النجارة اليدوي – التكييف والتبريد – التفصيل والحياكة فضلاً عن دورة تدريبية لأعمال الحاسب الآلي.

وفي وقت سابق، دشنت وزارتا القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، مبادرة" مهنتك مستقبلك"، وقال رضا العربي، مسؤول المبادرة إن وزارة القوى العاملة أطلقت المبادرة لتدريب الشباب على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل، وأضاف: "بدل ما الشباب الصغير بيركب التوك توك بقوله أنا هدربك مجانا عشان تكون صاحب عمل وصاحب مشروع عشان تعيش عيشة كريمة".