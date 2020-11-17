في اليوم العالمي لـUnFriend.. عقوبة المزعجين على "فيس بوك": حبس وغرامة

"block" و"unfriend" وسيلتى رواد التواصل الاجتماعي للتخلص من أي صداقة أدت إلى الإزعاج أو عرضت أمن المواطن للخطر، تحول إلى يوم عالمي منذ نحو 10 سنوات، وخصوصا مع إطلاق اليوم العالمي لـunfriend في 17 نوفمبر من كل عام، ولكن في مصر لا يتنهي عند إلغاء الصداقة ولكن سن قانون لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تتبع "الصداقات الافتراضية المزيفة".

وتم تسمية يوم National UnFriend Day، للترويج لإلغاء صداقة مستخدمي Facebook الآخرين الذين ليسوا ضمن الأصدقاء الحقيقيين، حيث توفر وسائل التواصل الاجتماعي الآن إمكانية الوصول إلى أي شخص تقريبًا في أي مكان في العالم.

ومع ذلك، فإن هذا الوصول العالمي السهل يعرّض المعلومات الشخصية للسرقة أو إساءة الاستخدام والتشوش غير الضروري من خلال المنشورات غير المرغوب فيها للآخرين.

في هذا العصر الرقمي، من الضروري أن تظل الهويات محمية وأن يتم تقليل الوقت الذي يتم قضاؤه على وسائل التواصل الاجتماعي واستبداله بالتفاعل البشري وجهاً لوجه.

بحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

نص الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

وجاءت المادة 25 كالتالى :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

واقترح اليوم من قبل الإعلامي جيمي كيميل في 17 نوفمبر 2010 حيث خرج في محاولة لتذكير المجتمع بالمعنى الحقيقي للصداقة، حيث يعتقد Kimmel أن هناك العديد من المخالفات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء صداقة شخص ما، وبعضها يتضمن: "نشر الكثير من المنشورات أو إرسال الكثير من الرسائل في وقت قصير، وعدم التدقيق الإملائي وكثرة الأخطاء، ونشر نفس النوع من المواد بشكل متكرر، وعدم البحث عن Google قبل طرح الأسئلة ، والتواجد على Facebook طوال الوقت وإرسال طلبات Facebook للألعاب داخل التطبيق".

بالإضافة إلى إلغاء صداقة المزعجين، أو أولئك الذين لم تعد على اتصال دائم بهم وأي مستخدمين غير معروفين قد يكون لديهم إمكانية الوصول إلى معلوماتك ومنشوراتك.