سيناريوهات أكثر حدة.. السياحة في مرمى الموجة الثانية من كورونا

توقع تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تشهد الفترة المقبلة سيناريوهات أكثر حدة لتأثير الأزمة على القطاع السياحي عن الأشهر السابقة.

وقال التقرير إن جميع التوقعات تشير إلى حدوث موجة ثانية من الجائحة أشد عنفا من الموجة الأولى، بالتوازى مع حلول فصل الشتاء، موضحا أن أوروبا بدأت بالفعل عمليات الإغلاق؛ إذ فرضت العديد من الدول الأوروبية قرارات الإغلاق مرة أخرى.

وأشارت تقديرات التقرير إلي تأثير الجائحة على قطاع السياحة خلال العام المالي الحالي 2020/2021، إلى قدوم نحو 2.2 مليون سائح، تمثل 19% من السياحة المعتادة مقارنة بعام 2018، وبالتالى تحقيق إيراد سياحى بنحو 360 مليون دولار، ما يعنى خسارة نحو 18 مليار دولار مقارنة بالمستهدف هذا العام.

وأكد التقرير أن هذه التقديرات بنيت على افتراض استمرار الوضع الراهن على المستويين المصري والعالمي، كما هو عليه، وفي ظل عدد الإصابات الحالية دون حدوث زيادة أكثر من الحالية، ويتفق هذا التوقع إلى حد كبير مع توقع المركز في التقرير الأول الذي توقع فيه تعثر النشاط السياحي العالمي، وفي مصر حتى يونيو 2021 على الأقل، وخسارة 18.4 مليار دولار.

ويتوقع التقرير بداية التعافي للقطاع السياحى خلال النصف الأول من العام 2021/2022، وفقا للعديد من التقارير الدولية، وذلك بقدوم نحو 3 مليون سائح، بما يمثل نسبة 48% من السياحة المعتادة من عام 2018، وبالتالي تحقيق إيراد سياحي بنحو 900 مليون دولار، بافتراض ظهور مصل فعال لعلاج الفيروس، وإزالة دول العالم قيودها على الطيران الدولي في ظل استحواذ النقل الجوي على نحو 90 – 95% من السائحين، وفقا لطريق الوصول، وقدوم السياح العرب إلى مصر؛ إذ أن هذه الشهور هي المفضلة لديهم لزيارة مصر.

وفى الأجل المتوسط، توقع التقرير ازدهالا عام 2024/2025 بشكل كبير في قطاع السياحة بمصر، حال ظهور مصل وإثبات فعاليته في علاج الفيروس؛ إذ يكون قد استخدام المصل لنحو 3 سنوات، وبالتالى ظهور نتائجه الإيجابية، والتمكن من السيطرة على المرض، وكذلك تعافى الاقتصاد وعودة الدخول إلى مستوياتها المعتادة إلى حد كبير، ما يسمح بالتعافي الملموس لقطاع السياحة، الذي يعد من الأنشطة الترفيهية بالأساس.

واستعرض التقرير تأثيرات الموجة الأولى لفيروس كورونا على القطاع السياحي، على أرض الواقع، ومطابقتها بالتوقعات السابقة للتقرير الآخر الصادر في مارس الماضي، مشيرا إلى الاستعانة بالبيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، نظرا لعدم وجود بيانات رسمية محلية منشورة بخصوص التأثير الفعلي للجائحة على قطاع السياحة، وهى بيانات تصلح للمتابعة الأولية لآثار الأزمة على القطاع، إلا أنها لا تعكس تطور أحوال العاملين في القطاع على أرض الواقع، واستكملت البيانات من خلال التواصل المباشر مع عينة ممثلة من شركات السياحة والخبراء في المجال.

وأشارت البيانات إلى تحقق معدل تغير موجب في أعداد السائحين، بداية العام 2020، أي خلال شهري يناير وفبراير، مقارنة بعام 2019، بزيادة قدرها 10% و6% على التوالى، وهو ما كان ينبئ بعام مزدهر لقطاع السياحة في مصر، لكن تراجع عدد السائحين لنسبة تزيد عن 100% خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، والتى تمثل ذروة الأزمة.

وشهد شهر أبريل أقل عدد سياحة وافدة بنحو ألف سائح فقط مقارنة بأبريل 2019، الذي بلغ عدد السائحين خلاله 932 ألف سائح، وبدأ يظهر شيء من التحسن فى يوليو وأغسطس بوفود 89 ألفا و223 سائح على التوالى، لتنخفض نسبة تراجع الحركة السياحية إلى 82% في أغسطس الماضي.

ووفقا للتقرير، انعكس تراجع الحركة السياحية بالتأكيد على انخفاض الإيرادات السياحية، والتى تراجعت بنحو 55% خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بالفترة المناظرة من 2019، ما يرجع للتدهور الكبير للإيرادات في الربع الثاني من العام الذى شهد ذروة الأزمة، محققة 305 ملايين دولار ،بانخفاض قدره 87%، مقارنة بالربع السابق، وبنحو 90% مقارنة بالربع المناظر عام 2019.