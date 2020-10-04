"السياحة الثقافية": كشف سقارة فصل جديد من أسرار الحضارة المصرية

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن إعلان الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، عن الكشف الأثري الجديد بجبانة سقارة، فصل جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، ويعبر عن قدرات المصريين في الماضي و الحاضر.

وأضاف، أن البعثة التي قدمت ذلك الاكتشاف الأثري الجديد وفريق العمل "مصريين"، برئاسة دكتور مصطفي وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وتمكنوا من استمرار العمل في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنه بالرغم من كل التحديات التي تواجه صناعة السياحة والسفر، ألا أن مصر بتفردها تملك تراث حضاري متفرد يمكنها أن تقدم تجارب سفر فريدة، في ظل مقصد سياحي آمن بفضل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر.

كما أشار، إلى أن وزير السياحة والآثار استطاع أن يبرهن للعالم علي حجم إبداع المقصد السياحي المصري في فترة قصيرة من خلال زيارة السفراء للاحتفال بيوم السياحة العالمي في شرم الشيخ، ودعوتهم للمشاركة في ذلك الاكتشاف الرائع لجبانة الأقصر.

ودعا "عثمان" إلى تنظيم زيارات افتراضية لـ"جبانة سقارة"، بهدف تنشيط حركة السياحة الثقافية، مؤكدًا أن الزيارات الافتراضية تجعل المقصد السياحي دائما في الدائرة الأولي لاختيارات السائح عندما يفكر في السفر من جديد، مطالبًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الفيديوهات والصور التي تروج لمنتجات السياحة المصرية.

ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن دعم صناعة السياحة والسفر لا يقف عندها فقط لكنه يصل لدعم 74 صناعة آخرى ترتبط بالقطاع وتساهم في الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أمس تفاصيل أكبر كشف أثري في 2020 بمنطقة سقارة ضم 59 تابوتا و50 تمثالا.