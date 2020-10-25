السياحة: ضوابط العمرة المصرية ستصدر قبل منتصف نوفمبر

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والأثار، أن ضوابط العمرة التى أصدرتها وزارة الحج والعمرة السعودية بخصوص استقبال معتمرى العالم بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل لم تصل إلى الآن بشكل رسمي للوزارة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه عقب وصول تلك الضوابط فإن الوزارة ستعكف بالتعاون مع لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة وعدد من الجهات الأخرى على وضع الضوابط الخاصة بسفر المعتمرين المصريين للعمرة، لافتا إلى أن الضوابط المصرية للعمرة ستصدر قبل منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وتابع أنه لا يمكن حاليا التعليق على الضوابط السعودية للعمرة حيث لم تصل بشكل رسمي حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارة الصحة المصرية ستضع بروتوكول وضوابط صحية للسفر تكفل الحفاظ على حياة المعتمرين المصريين منذ صعودهم إلى سلم الطائرة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

اقتراحات لحل أزمة خطاب الضمان البنكي منها إرجائه للعام المقبل

وفى سياق متصل، قال حسام الحلو نائب رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن ضوابط العمرة المصرية ستأخذ وقتا حتى الخروج للنور نظرا للخلاف الدائر حاليا حول قيمة خطاب الضمان الذي ستقدمه شركات السياحة كشرط لتنظيم رحلات العمرة لهذا العام بهدف منع تداول أو بيع تأشيرات العمرة بين الشركات.

وأوضح أن الاجتماعات التي تجريها لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة الرئيسية بالقاهرة منذ الأسبوع الماضي مع شركات السياحة كشفت عن وجود اختلافات كبيرة فى تحديد قيمة خطاب الضمان.

وأشارإلي أن شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية قدمت اقتراحين خلال النقاشات لحل تلك الأزمة لكى تصدر ضوابط العمرة سريعا، أولهما إرجاء تقديم خطاب الضمان حتى العام المقبل، والثانى تقسيم قيمة خطاب الضمان بين الشركات إلى 3 شرائح الأولى قيمتها مليون جنيه والثانية قيمتها 500 ألف جنيه والثالثة قيمتها 250 ألف جنيه، على أن يتم توزيع تأشيرات العمرة بين الشركات السياحية وفقا لقيمة خطاب الضمان الذي دفعته كل شركة.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت أنها ستبدأ من يوم 1 نوفمبر المقبل استقبال المعتمرين من خارج المملكة ضمن المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لموسم العمرة.