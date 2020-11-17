سميحة أيوب: أسرة سناء جميل غدرت بها وطردتها بسبب دخولها معهد المسرح

قالت الفنانة سميحة أيوب إن صديقتها الفنانة الراحلة سناء جميل، مرت بظروف عصيبة للغاية في أيامها الأولى من دخولها لمعهد الفنون المسرحية، بسبب أهلها.

وأضافت سميحة، في ندوة تكريم سناء جميل، التي تحمل اسمها الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، أن أسرة سناء جميل، غدرت بها وطردتها من الأسرة، لتصميمها دخول معهد الفنون المسرحية.

وسط إجراءات احترازية مشددة والتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ونجوم المسرح المصري.

بدأ الحفل بأغنية للمطربة أروى صالح ابنة مدينة شرم الشيخ، عقبها أغنية للمطرب عماد كمال أعدت خصيصا للمهرجان ألحان كريم عرفة ثم صعدت بعدها الفنانة لقاء سويدان لتقديم حفل الافتتاح، حيث بدأت كلمتها بالترحيب بالحضور وتستدعي بعدها الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية، ليلقي كلمته، التي قال خلالها: أحمل إليكم رسالة من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بها برقية تهنئة بالدورة الخامسة، التي يعد نجاحها هو رسالة للعالم أجمع أن مصر آمنة.

ليقدم الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان كلمته قائلا: "أقف الآن بين أيديكم ومن خلفي هذه الكتيبة الرائعة من القائمين على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لنحتفل معا بافتتاح دورته الخامسة والمهداة إلى روح النجمة الراحلة سناء جميل، رحلة طويلة وشاقة خاضها فريق عمل المهرجان في ظل ظروف استثنائية شابها الكثير من الضغوط التي كادت أن تمنع إقامة هذه الدورة لولا عناية الله ورعاية وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء، اللذين قدما من الدعم والرعاية ما كان من المستحيل أن تخرج هذه الدورة للنور بدونه خاصة بعد أن تخلى عنا بعض الشركاء الرئيسيين في توقيت حرج.