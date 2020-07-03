حنان مفيد فوزي: والدي "ابني البكري" وصديق ناصح وأمين لي

قالت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزى، ابنة الكاتب مفيد فوزى، إن والدها يعتبر بالنسبة لها "ابنها البكري"، حيث عودها منذ طفولتها، على أن تكون صديقته، وهو ما نشأت عليه.

وأضافت "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن والدها دائما كان يعطيها الثقة في طفولتها، وكان دائما ما يأخذ رأيها في مختلف الأمور التي قد تواجهه: "كان بيسألني في حجات ليها علاقة بشغله، وأنا كنت لسه صغيرة جدا، وكان بيديني ثقل لدماغي وكان بياخد برأيي".

وأكدت أن والدها تعتبره صاحبها الأمين، ويفهم معنى الصداقة جيدا، ودائما ما ينصحها بخوف ولمصلحتها، مشيرة إلى أنه في منزلهم، كانت دائما ما تقوم والدتها بالاختباء، خلف الباب حتى تفاجئه: "ماما كانت بتستخبى ورا الباب عشان تخض بابا".