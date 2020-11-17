الحكومة تكذب شائعات إغلاق الحضانات بسبب كورونا: تعمل بشكل طبيعي ومنتظم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لإغلاق كل الحضانات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أنَّ الحضانات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، وتتبع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مُشددةً على تكثيف حملات رقابية وبشكل مفاجئ على كل الحضانات للتأكّد من مدى التزامها بجميع الاشتراطات المطلوبة، مع إلغاء تراخيصها حال عدم الالتزام.

تطبيق ضوابط في الحضانات للوقاية من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، تمّ وضع عدة ضوابط في الحضانات للوقاية من فيروس كورونا تتمثل أبرزها في (إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين - تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي - تدريب الأطفال على حماية أنفسهم - توفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً - الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال - تخصيص خط ساخن تحسباً لأي طارئ في أي حضانة).

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة moss.gov.eg.