القصة الكاملة لتعذيب الطفلة "نادين" وشقيقها "مصطفى" بالماء المغلي

ضحكات الطفلين الشقيقين "نادين ومصطفى" كانت تملأ فيلا في القاهرة الجديدة، وهما يلعبان بجانب والدتهما، لكن فجأة استيقظ زوج أمهما من النوم غاضبًا من لعب الطفلين داخل منزله، وسرعان ما نصب سلخانة لهما، فقيدهما على المقاعد بقطعة من القماش وأحضر مقصًا وحلق شعرهما، ثم بدأ في تعذيبهما بالماء المغلي في السخان.

الأم تبارك التعذيب

وصلات تعذيب الطفلين، كانت أمام أعين أمهما، التي وقفت صامتة وكأنها تبارك تعذيبهما بهذه الطريقة الوحشية، مشاهد لم تحرك للأم ساكنًا، أفزعت أحد شهود العيان في فيلا مجاورة، فأسرع إلى الاستغاثة بشرطة النجدة، صارخا: "فيه طفلين بيتعذبوا وشعرهم اتحلق في الفيلا اللي جانبي"، لتنتقل قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتعثر عليهما في حالة صحية سيئة من آثار التعذيب التى تركت حروقًا بالغة على جسديهما.

10 دقائق قضتها القوة الأمنية، في مسرح الجريمة تم توثيقها بالصور، لكن المؤسف جاء في صمت والدة الطفلين التى كانت تشاهد وصلات التعذيب المروعة لفلذتي كبدها دون أن تتدخل لإنقاذهما: "أيوه جوزي بيعذهم على طول، وكمان بيضربني كتير، وأنا ساكتة عشان بقول ضل راجل ولا ضل حيطة"، مضيفة أن زوجها العرفي اعتاد التعدي على الطفلين بالضرب بحجة تأديبهما، وعندما حاولت إنقاذهما تعدى عليها بالضرب وكسر فخذها، وكان يصالحها بالفلوس.

عندي اكتئاب وبأدبهم

برر المتهم "محمد ع." سلخانة التعذيب الوحشي، بقوله: "كنت بعلمهم الأدب عشان مش عارف أنام منهم، كنت بقول لها تسيطر عليهم وهى كانت بتقولي اضربهم عشان يتربوا"، موضحا أنه حضر يوم الواقعة من عمله في مزرعة المواشي التي يمتلكها في الشرقية متعبًا، وطلب من زوجته الدخول للنوم بعض الوقت للراحة، لكن صوت الأطفال المزعج -بحسب أقواله- كان سببًا في تعذيبهم.

" بتعالج من الاكتئاب" بهذه الكلمات واصل المتهم تبرير جريمته أمام المباحث عقب القبض عليه، مدعيًا أنه كان يؤدب الأطفال ولا يعذبهما، وقام بحلق شعرهما لتأنيبهما بسبب عدم قدرته على النوم، مضيفا: "تعرفت على أمهم بالصدفة من 8 شهور، ونشات بيننا علاقة حب واتجوزتها عرفي بعد شهرين من علاقتنا، وقعدت معايا في الفيلا بتاعتي في التجمع الخامس، وبعد زواجنا بأسبوعين جابت ولادها يعيشوا معنا في الفيلا بعد رفض أبوهم استلامهم" -على حد قوله-.

مكتشف الجريمة

انتبه أحد جيران المتهم إلى صرخات الطفلين ووقف لحظات يشاهد وصلة التعذيب، وانتابه الفزع، فأسرع بإبلاغ أجهزة الأمن بمشاهدته أحد الأشخاص مقيم بفيلا بالحي الثاني دائرة قسم التجمع الخامس، حال قيامه بتعذيب طفلين وإلقاء المياه الساخنة على أحدهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمحل الواقعة، وعثر على الطفلين، "مصطفى أ." 5 سنوات، ومقيم محل البلاغ، مصاب بحروق متفرقة بكامل أجزاء الجسم وقص أجزاء من شعر الرأس، وشقيقته "نادين" 7 سنوات، ومقيمة محل البلاغ، مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن، وتم نقلهما لأقرب مستشفى لتلقى العلاج.

وبينت التحريات أن "محمد ع." 37 سنة صاحب مزرعة مواشي بالشرقية، ومقيم ذات العنوان، متزوج من والدة الأطفال "ع. ح."، 38 سنة موظفة ومقيمة محل البلاغ عرفيا منذ 6 أشهر، وأمكن ضبط سخان مياه وخرطوم جرى استخدامهما في التعدي على الأطفال.

تزوجت 4 مرات وأنجبت 7 أطفال

يبدو أن والدة الطفلين كانت تستخدم الزواج كتجارة للتربح من ورائها، فتزوجت 4 مرات كانت آخرها عرفيًا من المتهم بتعذيب طفليها في القاهرة الجديدة، وأنجبت 7 أطفال من الأزواج الثلاثة السابقين للزيجية الأخيرة.