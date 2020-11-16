ننشر صورة طفل التجمع الخامس ضحية زوج والدته عرفيا

حصلت "الوطن" على أول صورة للطفل الذي تم تعذيبه داخل فيلا بالتجمع الخامس على يد زوج والدته العرفي، حيث تبين من التحريات أن الطفل مصطفى أحمد مصطفى 5 سنوات ومقيم محل البلاغ، مصاب بحروق متفرقة بكامل أجزاء الجسم وقص أجزاء من شعر الرأس.

وشقيقته نادين أحمد مصطفى 7 سنوات ومقيمة محل البلاغ، مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن.

وأوضحت التحريات أن المتهم الرئيسي زوج والدتهما العرفي يدعى محمد عبد الكريم عبد الحميد 37 سنة، صاحب مزرعة مواشي بالشرقية ومتزوج والدة الأطفال عيدة حسن 38 سنة موظفة ومقيمة محل البلاغ عرفيًا منذ 6 أشهر، قام بتعذيب الطفل وحرقه لعدم نومه، وأشارت التحريات أنه تم ضبط سخان المياه والخرطوم المستخدمين في التعدى على الأطفال.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأفاد أنه يقوم بذلك بدعوى تأديبهما لقيامهما بإزعاجه في أوقات نومه.

وتبين أنه سبق له العلاج النفسي من الاكتئاب بأدوية مضادة للاكتئاب لدى أحد أقاربه دكتور علم نفس ويعمل أخصائى سلوك، كما سبق له التعدي على والدته بالضرب وأحدث إصابتها بكسر في فخذها الأيسر، وادعت الأم أنها سقطت، ولم يتم تحرير محضر بتلك الواقعة.

وبمناقشة الأم أفادت أنه دائم التعدى على أبنائها بالضرب بدعوى تأديبهم وتربيتهم، وعند اعتراضها يقوم بالتعدي عليها بالضرب أيضًا، كما تبين أنها سبق لها الزواج عدة مرات أنجبت من الأول ٤ أطفال فى حضانة والدهم والزواج الثاني انجبت منه الطفلين المذكورين.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.