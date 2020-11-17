الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 16 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال اعتقل 4 فلسطينيين من عدة أنحاء في نابلس، وفلسطينيين اثنين من بلدة بيرزيت، شمال رام الله، بالإضافة إلى فلسطيني من بلدة "جبع" جنوب جنين، وآخر من بيت لحم، واثنين من بلدة بيت أمر في الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدة العيسوية في القدس، وشقيقين آخرين جرى اعتقالهما من مخيم قلنديا.