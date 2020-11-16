الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في القدس

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة المشروع الاستيطاني الجديد جنوب مدينة القدس المحتلة والذي يعد من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف المدينة المقدسة على وجه الخصوص وذلك لإحكام عزلها عن الجنوب الفلسطيني بصورة نهائية.

ودعا السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فى تصريح له اليوم، المجتمع الدولي ممثلاً بدوله ومنظماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن لإعلان لرفضه وإدانة هذا المشروع الخطير ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، ولكل الأعمال الاستيطانية غير القانونية والانتقال إلى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المشاريع التي تواصل تنفيذها بتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وللقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقوض كل امكانات حل الدولتين.

كما أدان الأمين العام المساعد بأشد العبارات الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القيام بها إلى مستعمرة إسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك الجولان العربي السوري المحتل في محاولة لترسيخ الاستيطان والضم، والتماهي مع السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر السفير أبو علي أن هذه الزيارة تشكل سابقة في تاريخ وزراء الخارجية الأمريكيين حيث امتنع جميع أسلافه عن القيام بها، وهو ما يؤكد إصرار إدارة ترامب على مواصلة تنفيذ سياساتها ومشاريعها المناقضة للقانون وقرارات الشرعية الدولية، كما تؤكد شراكة الإدارة الأمريكية الحالية مع إسرائيل في جرائم الاستيطان والضم والتهويد التي يدينها ويرفضها العالم بأسره.