لإجراء عملية صيانة.. غلق كوبري كفر الجزار بمدينة بنها

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، غلق كوبري كفر الجزار بشكل كلي اعتبارًا من مساء الخميس المقبل، حتى مساء الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، حيث جرى معاينة الكوبري المتحرك على النيل، وتلاحظ أنه في حاجة إلى صيانة لتيسير الحركة المرورية.

وأوضح محافظ القليوبية، أن ذلك يأتي فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة القليوبية وبين الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث أرسلت الهيئة العامة للطرق والكباري فريق عمل لمعاينة الكوبري وبناء عليه سيتم غلق الكوبري.

ووجه المحافظ، للتنسيق مع العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، لتوفير بدائل لخط سير السيارات للمواطنين حيث سيكون خط السير المتجه من والى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعى لحين الانتهاء من أعمال صيانة كوبري كفر الجزار مع إلتزام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لوحات إرشادية للمواطنين.

في وقت سابق، أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية مفاجئة، اليوم، بشوارع مدينة طوخ وقليوب وبنها استمرت حتى بعد منتصف الليل للاطمئنان على الحالة المرورية والإشغالات والنظافة وخلو الشوارع من الباعة الجائلين ومتابعة مخالفات المحلات والكافيهات والتزامهم بالاجراءات الاحترازية الصادرة طبقا لقرار مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا.

بدأ المحافظ الجولة بحملة اشغالات في مدينة طوخ حيث تم إغلاق 3 كافتريات مخالفة مقامه بدون ترخيص وبها عدد من الشيش حيث تم مصادرتها وتحرير محاضرا بغلقها واتخاذ باقي الاجراءات القانونية للمخالفين، كما تم إزالة عدد 5 عربات باعة جائلين كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية فضلا عن تشوية المظهر الحضاري وجرى مصادرة العربات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين .

وتابع المحافظ الجولة بمدينة قليوب حيث تفقد المحافظ شوارع المدينة للاطمئنان على أعمال النظافة كما استمع المحافظ من رئيس المدينة إلى مخطط لتطوير مزلقان السكة الحديد وتوسعة الشوارع للقضاء علي الأزمة المرورية بتلك المنطقة كما تفقد المحافظ مخزن مضبوطات قسم شرطة قليوب بعد نقله لاستغلال الموقع في إقامة مشروعات خدمية.

كما تم المرور علي المحلات التجارية والكافتريات ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ولن يتم التهاون في اي مخالفة.

واختتم المحافظ الجولة الليلية بمدينة بنها حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش مدينة بها وشارع 8 ووجه إلى متابعة الاعمال ودفعها لسرعة الانتهاء من المشروع .