محافظ القليوبية يعلن غلق الكورنيش في العيد

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إغلاق كورنيش النيل بنطاق المحافظة وخاصة في العاصمة بنها طوال فترة عيد الأضحى المبارك، منعا لتجمعات المواطنيين خلال الاحتفال بالعيد.

وأشار المحافظ في تصريح له، اليوم، إلى أن تلك الخطوة من باب الحرص على مصلحة المواطنيين، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحتى تمر الاحتفالات بسلام.

وناشد الهجان المواطنيين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس والبعد عن التجمعات.

وأضاف المحافظ أنه تقرر منع وقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمنع أي تجمعات على كورنيش النيل في بنها والقناطر الخيرية.

كما جرى التنسيق مع وزارة الري على استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والمتنزهات والمتاحف خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.