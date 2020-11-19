من "رمضان" لـ"إليسا".. صراع نجوم السينما والغناء على "نمبر وان"

يتصارع نجوم الفن منذ فترة على لقب "نمبر وان"، حيث كانت البداية مع الفنان محمد رمضان الذي لقب ذاته بـ"رقم واحد" في الغناء والتمثيل، وواجه عدة انتقادات من النجوم كان أولهما من الفنانة بشرى، التي هاجمته وطرحت أغنية "كوبرا".

وأكد المتابعون أن الأغنية جاءت ردًا على أغنيتي الفنان محمد رمضان بعنوان "الملك" و"نمبر وان"، واستعانت "بشرى" في الكليب بأسد حقيقي، على غرار الأسد الذي ظهر به "رمضان" في كليب "الملك".

كما هاجمه الفنان أحمد الفيشاوي محمد رمضان بعدما نشر الأخير مقطع فيديو لأغنيته الجديدة وذكر فيها اسم أحمد الفيشاوي ردًا منه على أغنية "نمبر 2"، وتسبب الفيديو في غضب "الفيشاوي" الذى قرر الرد عبر برنامج "et بالعربي" في تسجيل صوتي قائلًا: "أنا في الأستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".

الأمر انتقل إلي نجوم الغناء، حيث وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة عبر حسابها على "تويتر"، للمطربات الغاضبات بعد تقرير تلفزيوني، يؤكد أنها النجمة التي تمتلك العدد الأكبر من المتابعين في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلًا عن إعلان الموقع الرسمي لـ"فرجين ميجا ستور"، أن إليسا الأكثر مبيعًا بألبوم "صاحبة رأي".

وفاجأت الفنانة إليسا، الجميع عبر حسابها بموقع "تويتر" بتعليق مقتضب، إذ كتبت: "أنا حالة برّا التصنيف.. بس هيك".

وتسبب وصف اليسا بأنها الأعلى متابعين في إثارة غضب وغيرة عدد من الفنانات اللبنانيات، أبرزهن الفنانة نانسي عجرم، التي كتبت عدد من التدوينات عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات، وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator".

وأضافت نانسي: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد، لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وشككت نانسي عجرم، في التقرير التليفزيوني الذي نسب إلى إليسا أنها الأعلى متابعين في الوطن العربي، قائلة: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية".

واضطرت الفنانة إليسا، للرد على هجوم نانسي عجرم، من خلال حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "خليني أحسم الجدل من الآخر، نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني".

وأكملت: "نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش مثل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

واختتمت إليسا: "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشيء ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة، ورح نبقى نتنافس، أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".