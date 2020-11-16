عزت العلايلي ينفي وصف محمد رمضان بمريض شهرة: "مش استايلي"

أكد الفنان القدير عزت العلايلي، أنه لم يهاجم الفنان محمد رمضان أو وصفه بمريض شهرة، موضحًا: "مليش دعوة بيه ولا تعرضت له، ومفيش أي علاقة بالكلام السخيف اللي اتقال ده، مين اللي قال الكلام ده؟!".

وأضاف "العلايلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "أنا مقلتش الكلام ده، ده مش أسلوبي ولا استايلي، ده حاجة غريبة جدًا، هو فيه حد تبرع ولا اتكلم على لساني؟! شيء سخيف جدًا وبايخ، حاجة غريبة جدًا".

وتابع: "انا لا أتعرض لأي إنسان مهما كان، ده من سابع المستحيلات، لا أتكلم على أي حد خالص بالمرة، هذا ادعاء سخيف".

وفي وقت سابق، نفى الفنان العلايلي، ما نسب إليه من تصريحات بشأن هجومه على الفنان محمد رمضان، ووصفه بأنه مريض شهرة، موضحًا خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أنا لست ممثلًا صغيرًا كي أدلي بمثل هذه التصريحات الكلام ده يقوله الناس الصغيرة مش أنا".

كما أعرب عن سعادته البالغة بسبب تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته السادس والثلاثين، مؤكدًا أن احتفاء زملائه الفنانين بتكريمه أسعده جدًا، كما تعرض لموقف محرج عند حديثه عن مدير التصوير محسن أحمد، في ندوة تكريم الأخير بمهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته السادسة والثلاثين، حيث لفت إلى أنه كان يتمنى أن يتعاون مع محسن أحمد في مشواره الفني، غير أن هذه الأمنية لم تتحقق، ليقاطعه الأخير قائلًا: "أنا تشرفت يا أستاذ إني عملت معك في فيلم الفأس في الرأس"، لكن العلايلي لم يتذكر هذا الفيلم.