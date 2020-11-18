أشهر قزم فى الصعيد.. حقق ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي

سعيد كمال، أو سعيد الأسطورة، كما يعرفه أهالي الصعيد، واحد من أشهر اليوتيوبرز في جنوب مصر، ومن أشهر الشخصيات على السوشيال ميديا رغم أن عمره لم يتجاوز 28 عامًا،وطوله يتجاوز المتر بقليل.

الصدفة وحدها جعلت "الأسطورة" واحد من النجوم فى سماء السوشيال ميديا بالصعيد فضلًا عن شعبيته الجارفة بين المصريين المغتربين فى الخارج، ولم يعتمد "سعيد" على قصر قامته فقط فى تكوين جماهريته بل اعتمد على صناعة "الإفيهات" والمواقف المضحكة التى جعلته نجما على منصة اليوتيوب .

يقول سعيد كمال لـ"الوطن" إن دخول مجال الفن على اليوتيوب أو الفيسبوك، جاء عن طريق الصدفة حيث قدمه أحد الاصدقاء لليوتيوبر المعروف "الحاج الضوي" وقدم معه عشرات الفيديوهات والأفلام القصيرة لمدة ثلاث سنوات، وحقق شهرة كبيرة لم يتوقعها كما حققت الفيدوهات أكثر من 300 مليون مشاهدة، بعدها قدم العديد من الحفلات والاسكتشات القصيرة فى حضور العديد من الفنانين المعروفين وذلك على هامش المهرجانات الفنية التى تقام فى محافظات الصعيد.

ويضيف: "بعدها قررت أن أكون فريق عمل خاص بي وقناة على اليوتيوب خاصة بالفريق، والحمد لله خلال أقل من عام حققت أكثر من 40 مليون مشاهدة على يوتيوب وفيسبوك وقدمت العديد من الأفكار التى تناقش المشكلات فى الصعيد مثل الثأر ومشاكل الميراث وغيرها من المشكلات، كذلك قدمت عدد من الفيدويوهات الخاصة بالتوعية بفيروس كورونا".

واستكمل: "فى العام الماضي استدعيت إلى منتخب مصر لقصار القامة الذى كان ينافس فى بطولة العالم بالمغرب ولكن لظروف خاصة لم استطع الذهاب والسفر معهم" مشيرا إلى أنه يهوى ممارسة كرة القدم ولدية قدرة فائقة على التحكم فى الكرة برغم قصر قامته.

ويتمنى "الاسطورة" المشاركة في اعمال فنية مع فنانين كبار لتكون بداية انطلاقة حقيقة له فى عالم الفن حيث يرى أنه يمتلك موهبة حقيقية وأن جمهور السوشيال ميديا يختلف تماما عن الجمهور الذى يتابع الأفلام والمسلسلات.