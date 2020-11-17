فيديو.. طفل سوري "طلب مساعدة" يتعرض للضرب بوحشية من صاحب محل تركي

تداول رواد على منصّات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة تعرّض طفل، قيل أنّه يحمل الجنسية السورية في ولاية أورفة التركية، للضرب المبرّح من قبل صاحب متجر تركي.

وأظهر الشريط الذي نشر على حساب "شؤون تركية" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، خروج شخص تركي من أحد المحلات ليعتدي على الطفل، ويقوم بضربه ضرباً مبرحاً في مختلف أنحاء جسده الصغير.

وقام صاحب المتجر بحمل الطفل ورميه، عدة مرات إلى الأرض بطريقة وحشية.

طفل يقال أنه سوري يتعرض للضرب بقسوة من قبل صاحب محل تركي في أوروفا لأنه طلب منه أموال كمساعدة. الفيديو صدمني والله ! pic.twitter.com/IkEDFMi5yc — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) November 16, 2020

وأثار هذا الفيديو، ردوداً غاضبة من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتم أو الإشارة إلى جنسية "الطفل" المعنّف، حتى اللحظة، فيما تحدّثت وسائل إعلام محلية عن إلقاء القبض على صاحب المتجر.

يشار إلى أن اللاجئين السوريين في تركيا يتعرّضون، في الآونة الأخيرة، لهجمات عنصرية من جانب الأتراك، حيث سجلت عشرات الهجمات ضدّهم، ناهيك عن تقاعس الحكومة التركية التي ساهمت في زيادة ارتفاع معدل العنف.

وتنامت مشاعر الاستياء تجاه اللاجئين السوريين في تركيا خلال السنوات الأخيرة، وتريد أنقرة أن توطن قسما منهم في قطاع من الأراضي أصبحت تسيطر عليه في شمال شرق سوريا، بعد أن شنت هجوما الشهر الماضي على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ونشرت منظمات حقوقية تقارير تشير إلى أن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسرا إلى شمال سوريا.

وفي حين يحق للعمال الأتراك الذين تم الاستغناء عنهم منذ مارس الحصول على 1200 ليرة (170 دولارا) شهريا من الحكومة التركية ، لا تسري هذه الإعانة على مئات الآلاف من السوريين الذين يعمل أغلبهم في الاقتصاد غير الرسمي وكثيرون منهم باليومية.

وأغلقت متاجر الملابس والمراكز التجارية في مختلف أنحاء تركيا، كما أوقف العديد من الموردين نشاطهم في الوقت الذي تحاول فيه أنقرة احتواء الوباء الذي تسبب في وفاة ما يقرب من 3000 شخص.