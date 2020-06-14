ألمانيا: أكثر من ألف لاجئ سوري عادوا طوعا إلى وطنهم منذ 2017

أكدت الحكومة الألمانية، أن أكثر من ألف لاجئ سوري، عادوا طوعا، وبدعم مالي منها، إلى بلدهم خلال السنوات الأربع الماضية.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في البلاد، دفعت أموالا لـ199 رحلة إعادة خلال عام 2017، و466 رحلة عام 2018، و347 رحلة العام الماضي.

ورجحت الوزارة، حسب شبكة "دوتشيه فيليه"، أن العدد الفعلي لحالات العودة الطوعية إلى سوريا من ألمانيا، يتجاوز الحصيلة الرسمية، لأنه لا يجري تقديم طلبات التمويل للرحلات دائما من خلال هيئة شؤون اللاجئين من جميع الولايات.

وأكدت الوزارة، أن الحكومة الألمانية، لا تمول رحلات العودة الطوعية حاليا، نظرا لـ"الوضع الأمني المعقد" في سوريا.

وقدم نحو 630 ألف سوري، طلبات لجوء إلى ألمانيا، منذ بداية الحرب في بلادهم، وحصل أغلبهم على حماية هناك.