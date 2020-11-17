أزهر الأقصر يتفقد سير الدراسة وتطبيق إجراءات كورونا بمعاهد شرق إسنا

تفقدت اللجنة المكلفة من قيادات منطقة الأقصر الأزهرية، معاهد إدارة إسنا شرق، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على سير عملية الدراسة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بإشراف الشيخ الدكتور خليفة محمد، إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

بدأت الجولة التفقدية بزيارة معهدي فتيات وبنين الشيخ الأمير الإعدادي والثانوي، لمراجعة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والتباعد بين الطلاب داخل الفصول والحرص على نظافة المعهد ودورات المياه، وضرورة تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، في متابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات، وتفعيل كافة الوسائل التعليمية واستراتيجيات التعلم .

وتشكلت اللجنة من : عبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي وحربي أحمد على مدير التعليم النوعي ومحمود أحمد على مدير التعليم الخاص وعبدالرحمن أحمد عبدالمحسن بإدارة التفتيش المالي والإداري .

وفى نفس السياق عقدت بمنطقة الأقصر الأزهرية جلسة تشاورية، للتنسيق بشأن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادي بمعاهد المنطقة، والتي ستنطلق أول ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 90 يوماً، بحضور الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ووجه رئيس المنطقة الأزهرية بالأقصر، خلال الجلسة بضرورة بتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة من أطباء وممرضين وفنىين معامل ومدخلي بيانات لتسجيل بيانات الطلاب، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطلاب والطالبات فى 54معهد إعدادي بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم وهى سرية لا يجوز لأحد الإطلاع عليها.