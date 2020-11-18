"الإحصاء": مصر استوردت أجهزة كهربائية بـ4.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت خلال تسعة أشهر، في الفترة من يناير 2020 حتى سبتمبر 2020 أجهزة كهربائية ، بـ4.1 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 .

مصر استوردت أجهزة كهربائية وحبوب وغلايات وحديد صلب وفولاذ بـ45.6 مليار دولار

ورصد التقرير أهم السلع التي استوردتها مصر خلال هذه الفترة، ومنها المراجل "الغلايات " بكل أدواتها وبلغت قيمة استيرادها 4.4 مليار دولار، مقابل 5.07 مليار دولار عام لنفس الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 ، وحبوب غذائية وما تشمله من أرز وقمح وذرة وشعير بقيمة 3.6 مليار دولار مقابل 3.98 مليار دولار في 2019، كما استورد حديد صلب وفولاذ بـ3.8 مليار دولار مقابل 4.98 مليار دولار في الفترة من ينايرالى سبتمبر 2019 ، والمواد البلاستيكية والدهانات بـ 2.4مليار دولار مقابل 2.95 مليار دولار في نفس الفترة في 2019.

وأوضح التقرير أن فترة التسعة أشهر منذ بداية العام الجاري حتى شهر سبتمبر، شهدت انخفاضًا ملحوظًا في قيمة السلع المستوردة حيث بلغ إجمالي كافة السلع المستوردة 45.55 مليار دولار، وهي نسبة منفخضة كثيرًا عن قيمة إجمالي ما استوردته مصر خلال نفس الفترة في عام 2019، حيث استوردت ما قيمته 52.5 مليار دولار، محققة نسبة انخفاض 13.19%.

مليار دولار تراجعًا في قيمة السلع المستوردة من الصين

كما كشف التقرير عن أهم الدول التي استوردت منها مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن أكبر الدول التي استوردت منها مصر كانت جمهورية الصين الشعبية بقيمة 8.2 مليار دولار، مقابل 9.2 مليار دولار في نفس الفترة في عام 2019، والولايات المتحدة الأمريكية بـ3.4 مليار دولار، مقابل 3.9 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، وألمانيا نحو 2.8 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دلارفي 2019، والبرازيل 1.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في 2019.