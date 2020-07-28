"التضامن" تسلم 50 فتاة من دور الرعاية أجهزة كهربائية لتجهيزهم

سلمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، 50 فتاة من مؤسسات الرعاية مستلزمات تجهيزهم كمرحلة أولى على أن يتم تسليم 150 فتاة أخرى بعد عيد الأضحى المبارك، حيث حصلت كل فتاة على 7 أجهزة كهربائية خلال احتفالية صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الوزارة ضمن مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز فتيات دور الرعاية الاجتماعية.

كما حصلت كل فتاة أيضا على مبلغ مالي بقيمة 1500 جنيه لشراء الملابس الخاصة بهم لتجهيزهم عرائس بجانب أيضا توفير العديد من المستلزمات الأخرى في إطار حرص الوزارة بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر في تجهيز هؤلاء الفتيات.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لتيسير زواج الفتيات ضمن مبادرة "دكان الفرحة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس دائما يقدر دور المرأة والفتاة المصرية في كل المجاملات الاجتماعية والاقتصادية.

ووجهت الوزيرة رسالة للفتيات وتشجيعهم بأن يكونوا فتيات منتجات ومشاركة عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن صندوق تحيا مصر يقوم بالعديد من المبادرات وأن التعاون مع الصندوق منها تطوير مؤسسات الرعاية وبرنامج "مستورة"، وأيضا مبادرة "حياة كريمة" وأن التنسيق بين مؤسسات الدولة هو واجب وطني.