ضبط زوجين هاربين من 20 جناية أثناء توزيع المخدرات ببنها

ضبت أجهزة الأمن في القليوبية، زوجين هاربين من 20 جناية، وحكم بالسجن المؤبد في واقعة سرقة بالإكراه، بحوزتهما نصف كيلو هيروين أثناء ترويجه على عملائهم بدائرة مركز بنها، بمعاونة سائق، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، بتردد زوجان على دائرة المركز لترويج مخدر الهيروين على عملائهم.

جري إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن النقيبان عماد سامي وأحمد رزق معاونا مباحث المركز من ضبط المتهمين وهما عاطل وزوجته وسائق، وبحوزتهم نصف كيلو هيروين و39 ألف جنيه وسلاح ناري.

وبالكشف على المتهمين تبين أنهما هاربان من 20 جناية سلاح ومخدرات، وحكم بالسجن المؤبد في واقعة سرقة بالإكراه تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.