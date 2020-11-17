الضريبة 5 جنيهات.. إضافة رسوم على 14 خدمة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

ذوو الاحتياجات الخاصة من أهم الفئات التي تدعمها الدولة المصرية، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر بالجريدة الرسمية، وذلك لتقديم عدد من المزايا والدعم.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، ما هي المزايا التي يقدمها قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن طرق تمويل الصندوق من خلال فرض رسوم بسيطة على عدد من الخدمات..

مميزات قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.

رسوم على الخدمات ذوى الإعاقة

ينص قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على عدد من الخدمات وهي كالآتي:

تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها والتي تبلغ قيمتها ثلاثين جنيها فأكثر.

طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

تأشيرات الإقامة للأجانب.

تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تطرحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

رخصة السلاح.

رخصة القيادة بجميع أنواعها.

رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.