خطوات وأماكن استخراج اشتراكات النقل العام لكبار السن

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن توفير اشتراك ركوب مجاني لكبار السن فوق الـ70 عامًا داخل أوتوبيسات هيئة النقل العام، لتخفيف العبء على كبار السن.

وتستعرض "الوطن" أماكن استخراج اشتراكات النقل العام لكبار السن والأوراق المطلوبة لاستخراجه على النحو التالي:

أماكن استخراج اشتراك النقل العام

- مكتب المظلات: محطة المظلات النهائية.

- مكتب الجيزة: 7 شارع مراد بالجيزة.

- مكتب العتبة: أمام محطة مترو أنفاق العتبة.

- مكتب العباسية: محطة العباشية النهائية.

- مكتب جامعة الأزهر: مبنى جامعة الأزهر بالحي السادس.

خطوات استخراج اشتراك النقل العام

- التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات للهيئة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم عدد 2 صورة شخصية.

- دفع مبلغ 5 جنيهات.

وأشارت الهيئة، إلى أن تلك المكاتب تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام

أتوبيس النقل العام: يصل سعر تذكرة أتوبيس النقل العام إلى 5 جنيهات، وبعد تخفيضها لنسبة 50% لمن تجاوز 60 عامًا يصبح سعرها 2.5 جنيه.

أما كبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عامًا، يحق لهم ركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بالقاهرة بالمجان.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن

أما فيما يخص اشتراك مترو الأنفاق لكبار السن، فوصلت نسبة التخفيض في الاشتراكات ربع السنوي لكبار السن إلى 92.5% لعدد أربع مراحل لـ39 محطة.

ويبلغ سعر الاشتراك 135 جنيهًا للأربع مراحل "39 محطة".

أسعار تذاكر مترو الأنفاق لكبار السن

سعر التذكرة حتى 9 محطات:

يبلغ سعر تذكرة المترو حتى الـ9 محطات 5 جنيهات، وبعد تخفيضها لنسبة 50% لمن تجاوز 60 عامًا يصبح سعرها 2.5 جنيه.

سعر التذكرة حتى 16 محطة:

يبلغ سعر تذكرة المترو حتى الـ16 محطة 7 جنيهات، وبعد تخفيضها لنسبة 50% لمن تجاوز 60 عاما يصبح سعرها 3.5 جنيه.

سعر التذكرة فوق 16 محطة:

يبلغ سعر تذكرة المترو فوق الـ16 محطة 10 جنيها، وبعد تخفيضها لنسبة 50% لمن تجاوز 60 عاما يصبح سعرها 5 جنيهات.