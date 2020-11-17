"إنسانيته أكبر من وظيفته".. مواقف لا تنسى بين السيسي والشعب

عرضت قناة "Extra News" الفضائية، عدة تقارير عن المواقف الإنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها عندما التقى سيدة مصرية، ووعدها بتنفيذ طلبها بتوصيل العلاج الخاص بها إلى المنزل.

وقال "السيسي" للسيدة المصرية المريضة بالسرطان: "اللي أنتي عايزاه هنعمله ليكي"، لترد عليه: "إن شاء الله ينجيك يا ولدي، وما حد يضرك، ويخليلك ولادك، ويراضيك".

وعرض التقرير مواقف أخرى، ومنها عندما قبل رأس سيدة مصرية، وأيضا ما حدث خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الإدارية، حيث استقبله العمال بمظاهرة حب، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وأثناء التقاط صورة سقطت قبعة من رأس أحدهم، ليبادر الرئيس ويعيدها مرة أخرى على رأسه.

أما عن علاقته بالفقراء والغلابة والأيتام من أبناء الشعب، فقد عرضت القناة تقريرا يتضمن العديد من المواقف الإنسانية التي جمعته بأبناء الشعب، من الأطفال، والعمال، وكبار السن، حيث جبر خواطرهم، ولبى طلباتهم، وكان ذلك مصحوبا بالجملة التي قالها الرئيس في أحد خطاباته: "مما لا شك فيه أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات".

وأشار تقرير آخر، إلى محبة الرئيس للشعب المصري، والتي ظهرت في خطاباته، ومنها، قوله: "أنا نفسي أعمل كل حاجة حلوة علشانكم"، وأيضا: "مصر فيها 100 مليون، ولكن بفضل الله آمنة سالمة مستقرة، ودائما للأمام للمصريين"، وأيضا: "وأؤكد لكم، أن ثقتي في هذا الشعب بلا حدود، وهي ثقة كاملة وخالصة"، بالإضافة إلى موقفه الشهير الذي طلب فيه أداء التحية العسكرية للشعب المصري.

وبالنسبة لصفاته، فقد نشرت القناة تقريرا عن مواقفه التي ظهرت فيها أمانته وإخلاصه، وشرف كلمته مع الشعب، مصحوبة بجملته الشهيرة التي وجهها إلى الشعب، وقال: "ابنكم إن شاء الله شريف، ومخلص"، وأيضا: "أنا بتكلم برفق دائما لأن الشعب عانى كثيرا"، وجملته الشهيرة: "أعتقد أن إنسانيتي أكبر من وظيفتي".