السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مقر الكلية الحربية صباح اليوم، وحضر إختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقبال سيادته لدي وصوله إلي مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقد أكد الرئيس أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين ألاف المتقدمين وذلك بإتباع أرقى الأساليب العلمية في الإختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة، ومن كافة فئات الشعب المصري دون الالتفات الي اي اعتبارات اخري، وأن الأفضلية دائما للطالب الذي يجتاز بنجاح جميع الإختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية.

وقد أشاد السيد الرئيس بمستوي الطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الإلتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وليكونوا أحد أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء ابناءها جيل بعد جيل.

واوضح المتحدث الرسمي، ان السيد الرئيس ناقش الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية وكذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة شاملة في مختلف المجالات ، مشيدا سيادته بنظام الإختبارات العلمي المتميز الذي يتم إتباعه لإنتقاء أفضل العناصر للإنضمام للصفوف القوات المسلحة.

كما أكد السيد الرئيس أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أمل مصر وتطلعها نحو مستقبل أفضل، وأن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد أجيال علي اعلي درجات الوعي والادراك الصحيح بقضايا أمتها، وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.