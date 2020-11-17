بعد توجيهات السيسي بدعم "وعي".. دور "تحيا مصر" ببرامج التنمية والتوعية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق "تحيا مصر" لدعم برامج التوعية مثل برنامج "وعي" وزيادة أعداد القائمين والعاملين عليها بخاصة من الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية، والصندوق الذي يهتم في المقام الأول الرعاية الصحية، الدعم الاجتماعي، التنمية العمرانية، التمكين الاقتصادي، دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات، له العديد من الإنجازات الفعلية في هذا المجال على مدار 5 سنوات.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، استعرضت أمس خلال اجتماع الرئيس السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، والذي يشمل العديد من مبادرات التنمية للأسر المستفيدة، ومنها برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة وتنظيم الأسرة وصحة الطفل ومكافحة المخدرات والإدمان ومحو الأمية، وغيرها من البرامج الهادفة إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية ومكافحة الفقر.

إنجازات صندوق تحيا مصر في نطاق البرامج المجتمعية

تأسس الصندوق بقرار جمهوري رقم 139 لسنة 2014 والذي تم تعديله بالقرار رقم 84 لسنة 2015 ، ظل الصندوق الصندوق دورا محوريا كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعي عبر تدعيم شراكاته مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية في مستوى آداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع .

تعد مبادرة "الوقاية اسلوب حياة" أبرز المبادرات التوعوية التي دشنها صندوق تحيا مصر، وتتضمن إطلاق برنامج تدريبي للتوعية عن فيروس سي للقضاء علي المرض من المنبع وليس مجرد تقديم العلاج للمصابين ايمانا من الوقاية خير من العلاج

أما أبرز جهود الصندوق في التنمية المجتمعية والصحية

توزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجاري الدول CIB وذلك على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عجزا في الحضانات، ضمن حملة بعنوان "يوم جديد".

برنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى "إحنا معاك" الذي يتشارك في تنفيذه صندوق تحيا مصر مع وزارة التضامن الاجتماعي نجاحا ملحوظا، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج بنهاية العام 2019 نحو 23 ألف طفل، من بينهم 6 آلاف و96 طفل بلا مأوى، و12 ألف و983 طفل يعمل بالشارع، ودمج 3 آلاف و891 طفل مع أسرهم من جديد كما تم خلال العام 2019 توسيع مجال عمل الوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج لتشمل 14 محافظة بدلا من 10 محافظات.

إطلاق مبادرة "دكان الفرحة" وأبرز ما قدمته: تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، لدعم الطلاب المعدة لهم دراسات حالة اجتماعية بالتنسيق مع إدارات رعاية الطلاب بكل جامعة، وإدخال روح البهجة بين الطلاب، لاسيما أنه تم مراعاة الجانب المعنوي في تنظيم المعارض بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل، وتوزيع نحو 250 ألف قطعة ملابس استفاد منها نحو 80 ألف مواطن، وذلك في معارض نظمها الصندوق في جامعات المنيا، جنوب الوادي، الإسكندرية، عين شمس، دمياط، وسوهاج، بالإضافة إلى توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، الغربية، القليوبية، وأسيوط، وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال لإدخال روح البهجة والفرحة عليهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.

ولرعاية ذوي الهمم، شارك في تأسيس أول صندوق استثماري خيري تحت اسم "عطاء" بمساهمة قدرها 80 مليون جنيه، لتخصص عوائده في توفير تمويل مستدام لرعاية ذوي القدرات الخاصة في مجالات التشخيص، العلاج، توفير الأجهزة التعويضية، التعليم، المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل، الدمج المجتمعي، والبرامج المختلفة التي تدعمهم.

كما تم من خلال محور رعاية الأسر الأولى بالرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة إطلاق 3 قوافل هي الأكبر حتى الآن تم من خلالها توصيل نحو 6 آلاف و100 طن من المواد الغذائية و170 طنا من اللحوم و140 طنا من الدواجن و160 طنا من الخضروات و 300 الف قطعة حلوى ل 570 الف أسرة حتى الآن وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والبنوك ومنظمات المجتمع المدني .

أما عن الشراكة في المسؤولية المجتمعية، حرص الصندوق على دعم شراكته مع القطاع الخاص البنوك ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني حيث امتدت شراكة الصندوق مع المجتمع المدني لتصل إلى 97 مؤسسة كبرى، و423 جمعية قاعدية ليصل إجمالي عدد المؤسسات التي تشاركت مع الصندوق في مختلف أنشطته التنموية إلى 520 مؤسسة باختلاف أحجامها.