عبد المعز: يجب على الإنسان أن يتأدب مع الله في البلاء ويؤمن بالفرج

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، العالم بالأزهر الشريف، وإمام المركز الإسلامي بنيويورك، وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن الإنسان يجب عليه الصبر عند حدوث الشدائد والمصاب، عملا بقول النبي محمد "الصبر عند الصدمة الأولى"، لافتا إلى أن البلاء يحتاج إلى تأدب مع الله وصبر.

وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الإنسان يجب عليه البكاء لله، والدعاء باستمرار عند وقوع البلاء والاستغاثة بالله، مثلما فعل النبي محمد في دعاء "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيثت أصلح لي شأن كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين".

وتابع: أن الإنسان يجب عليه منع التعجل في كشف البلاء لأن النبي محمد ذكر في خطبة الوداع "أن الله لا يعجل بعجلة أحدكم" لذا فإن تعجل كشف البلاء لن يكشفه لأن الله هو المدبر وليس العبد كما ورد في حديث نبوي عن أبي هريرة أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُسْتجَابُ لأَحَدِكُم مَا لَم يعْجلْ: يقُولُ قَد دَعوتُ رَبِّي، فَلم يسْتَجبْ لِي.. وهو حديث متفقٌ عَلَيْهِ

وطالب الإنسان بأن يكون متفائلا مستشهدا بقول مأثور يقول " قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الأفاق سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق".

وألمح الشيخ إلى أن الإنسان يجب أن يثق تمام الثقة في الله أنه سيفرجها عليه وسيأتي له بالخير وأن هذا البلاء من أجل أن يتعلم شيئا لم يكن يتعلمه في أيام الرخاء.

وأشار إلى أن الإنسان يجب أن يتأدب مع الله فالقول المأثور يقول "من تأدب مع الله في البلاء خرج بارتقاء"، وتابع "زي ما بنقول خرج زى الشعرة من العجين"، لذا لا يجب أن تعاتب الله، أو أن تشعر أن هذا الأمر ما كان يحدث لك، لو فعلت أمرا آخر.