"إسنا" تعاين أرض البنك الزراعي بقرية النمسا جنوب الأقصر

عاينت الأجهزة التنفيذية بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، قطعة أرض بقرية النمسا، ضمن إجراءات التخصيص لإقامة البنك الزراعي المصري، لدعم القطاع الزراعي وتوفير جميع القروض للمزارعين.

وفى نفس السياق قام نائب رئيس المدينة بحملة نظافة، اليوم، لرفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، أسفرت عن رفع 9 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة ومخالفات بناء كانت تعيق الطريق، بقرية وابورات المطاعنة بجوار سور المدرسة والبنك الزراعي والشوارع الرئيسية وشارع البحر بجانب تفريغ الحاويات.

وخلال الحملات جرى تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق ما لاقى استحسان المواطنين، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى كافة رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وكانت مدينة إسنا، شهدت افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الكيمان، أمس، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، عقب إنتهاء عمليات تجهيزه وفرشه بالكامل لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم المركز خدمات متكاملة للمواطنين منها تلقى طلبات الحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والذى سيعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية.