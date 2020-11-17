وفاة مدير مدرسة في كفر الشيخ بكورونا.. والتعليم: لا نعلم سبب وفاته

أكد مصدر طبي بصحة كفر الشيخ، أن مستشفى حميات دسوق استقبلت "ذكري عصر" مدير مدرسة دسوق الزراعية، منذ نحو أسبوع يعاني من أعراض فيروس كورونا، وجرى تحويله لأحد المستشفيات وتبين أنه يعاني من نقص الاكسجين وجرى وضعه في الرعاية المركزة على جهاز التننفس، إلا ان حالته تدهورت وتوفي متأثراً بإصابته بالفيروس.

من جانبها أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنها لا تعلم بخبر وفاة مدير مدرسة دسوق الزراعية بفيروس كورونا، أو بمرض آخر، مشيرة إلى أنها علمت بمرضه دون تفاصيل، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع مديرية الصحة لمعرفة سبب الوفاة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه وأسرته.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تشهد تزايدا في أعداد الإصابات والوفيات وفق الإحصائيات التي خرجت من مستشفيّي العزل ببلطيم وسيدي غازي بالإضافة الى قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، ومعمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران في الحامول والخاص بتحليل عينات فيروس كورونا للمشتبه في إصابتهم بالفيروس، في الوقت الذي تنكر فيه الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تزايد عدد الإصابات والوفيات، مؤكدة أن المعدلات مازالت طبيعية.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء للراحل الذي كان يتمتع بحسن الخلق ومشهود له بالكفاءة، مطالبين بالاعتراف بوفاته بفيروس كورونا واعتبارها إصابة عمل وفقا للقانون، لحصول أولاده على مستحقاته، مقدمين خالص العزاء لأسرته.