وفاة 3 مصابين بكورونا داخل عزل بلطيم في كفر الشيخ

سجّلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، وفاة 3 سيدات مصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" ، أثناء تلقيهن العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن المتوفيات الثلاث هن: "ف.ف.إ"، 70 عامًا، وتقيم فوه، و"ر.س.أ.إ"، 75 عامًا، وتقيم دسوق، و"هـ.ع.م.ع"، 78 عامًا، وتقيم في بلطيم.

وفي السياق ذاته، نفى الدكتور طارق الشربيني، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، إصابة أي طالب بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الأمر كان عبارة عن اشتباه في إصابة 6 طلاب، ولا يوجد حالات مؤكدة بالفيروس.

وقال "الشربيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "عدد الطلبة قل بسبب أزمة فيروس كورونا ومبقيناش ناخد طلاب كتير عشان التكدس".

وأضاف، أن حضور الطلاب يومان فقط تجنبا للإصابة بالفيروس، كما تقسيم الفصل الواحد على اثنين بحيث تقليل الكثافة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأكد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، أن "المعهد يوفر المستلزمات الوقائية ضد الإصابة بفيروس كورونا، قبل الدراسة اجتماع بالطلاب والأهالي واخبرناهم بأن أي طالب يشعر بارتفاع في درجة الحرارة يعزل نفسه ولا يذهب إلى المعهد، وليس في مصلحتنا إخفاء أي معلومات حول الإصابة ويهمنا حماية الطلاب والمواطنين من الإصابة".