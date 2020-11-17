جمعية "المحترفين" تعلن تأييدها لمبادرة الشباب والرياضة "لا للتعصب"

أعلنت جميعة اللاعبين المحترفين، برئاسة الكابتن مجدي عبدالغني، دعمها الكامل وتضامنها مع مبادرة "لا للتعصب"، التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.

اللاعبين المحترفين تثمن مبادرة وزير الشباب وتضع كل إمكاناتها لخدمة المبادرة

وقالت في بيان أصدرته اليوم جمعية اللاعبين المحترفين، على هامش مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، لنبذ التعصب، قبل مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة في بطولة رابطة الأبطال الأفريقي، التي من المقرر أن تقام يوم 27 نوفمبر الجاري، إن الجمعية ّاذ تثمن مبادرة وزير الشباب والرياضة، وتضع كل إمكاناتها تحت خدمة المبادرة، تدعو كل المؤسسات للعمل معا، وفي مقدمتها جمعية اللاعبين المحترفين، على دعم المبادرة واستغلال الحدث الكبير الإستثنائي سواء بإقامة أول مباراة نهائية للبطولة في القاهرة بخلاف خوض الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية النهائي الأول في التاريخ بينهما على اللقب الكبير.

لابد من تعميم مبادرة نبذ التعصب بين كل الاندية في المرحلة المقبلة

وأوضح البيان، أنه تجدر الإشارة إلى أن مشروع مبادرة نبذ التعصب، تتطلب السير قدما في المرحلة المقبلة، لاستمرارها وشمولها كل الأندية الجماهيرية في المرحلة المقبلة، كخطوة أولى لإعادة الحياة للمدرجات المصرية في كرة القدم بشكل مثالي الفترة المقبلة، وإعلاء قيم الرياضة والتعاون والإنتماء بدون تعصب.

وأضاف أن جمعية اللاعبين المحترفين، شددت على انها كانت من الجهات التي وضعت بذرة نبذ التعصب، بمشاركة رابطة النقاد الرياضيين في "فبراير 2019"، تحت عنوان -نبذ التعصب والفتن- وحققت نجاحا كبيرا وقتها.

وأخيرا تتوجه الجمعية، بالشكر إلى الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل ما تحقق من إنجازات رياضية على مدار السنوات الستة الأخيرة، وتؤكد عملها الدائم في خدمة الرياضة المصرية.