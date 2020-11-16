يوم التسامح العالمي يدعم ويفعل مبادرة "نعم للانتماء لا للتعصب"

ثمّن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تسخير "يوم التسامح العالمي" لدعم وتفعيل مبادرة "نعم للانتماء .. لا للتعصب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، بمناسبة مباراة القمة الكروية التاريخية التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بنهائي بطولة دوري الأبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسه الإعلامي أشرف محمود، قد احتفل كعادته السنوية باليوم العالمي للتسامح، في مؤتمر رياضي موسع أقيم بعد ظهر اليوم الاثنين، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور نجوي لاشين مدير مكتب الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، ولفيف من كبار القيادات الرياضية ونجوم الكرة المصرية من مختلف الأجيال، وعدد كبير من رجال الصحافة والإعلام.

وشدد وزير الشباب والرياضة، عبر كلمته التي القاها عبر الفيديو كونفرنس، على أهمية التسامح كونه العنوان الأكبر لكل دعوات عدم التعصب الرياضي، مشيدًا بدور الاتحاد المصري للثقافة الرياضية وكذا الاتحادات الرياضية في دعم قيم التسامح وإعلاء الروح الرياضية ونبذ التعصب في كل المجالات، من خلال عقد العديد من المؤتمرات والندوات على مدار العام في مختلف أرجاء مصر.

وسبق انطلاق المؤتمر إطلاق الحمام الزاجل في سماء المركز الأوليمبي بمشاركة أحمد خليفة رئيس اتحاد الحمام الزاجل، كون أن الحمام دومًا هو رمز السلام والتسامح.

وكانت الفقرة الرئيسية في المؤتمر ندوه بعنوان: "الكلمة أمانة ومسئولية"، وتحدث فيها كل من: الدكتور حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتورة نرمين خضر عميدة كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وسبقتها ندوة نقاش وحوار تحت شعار "نعم للانتماء .. لا للتعصب"، والتي تحدث فيها كل من الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، والكابتن عبد المنعم شطة نجم الأهلي السابق، والكابتن عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، والإذاعي رضا عبد السلام كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية الرياضية "الأوكسا"، والإذاعية نجلاء عبر البر رئيس شبكة اذاعة الشباب والرياضة، والكابتن حسين علي موسي الحكم الدولي السابق، إضافة إلى كلمة نجوى لاشين مندوبة هيئة الأمم المتحدة.

وفي ختام المؤتمر، قام الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بتكريم عدد رموز الرياضية المصرية المشهود لهم بالتسامح ونبذ التعصب، إلى جانب تكريم عدد من رموز الإعلام بكافة صوره ومجالاته.