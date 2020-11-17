أستاذ قانون: من حق البرلمان الجديد مطالبة الحكومة ببيانات حول برنامجها

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن الفصل التشريعي للبرلمان الجديد يبدأ مع الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وذلك بعد أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بانعقاد دورة المجلس، وهذا يكون قانونا بعد تاريخ 10 يناير 2021 ولكن تحديد اليوم يدخل ضمن صلاحيات الرئيس فقط.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن البرلمان الجديد من حقه أن يطلب من الحكومة بيانات إيضاحية حول برنامجها.

وأشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إلى أنه لا يوجد نص دستور يقضي باستقالة الحكومة عند بدء الفصل التشريعي الجديد، لكن هناك حالات تجبر الحكومة على إنهاء عملها، من بينها إعفاء رئيس الجمهورية لها بموافقة أغلبية البرلمان، حسب المادة 147 أو حسب المادة 174 من خلال تقديم رئيس الوزراء الاستقالة إلى رئيس الجمهورية الذي يكون له الحق في رفضها أو قبولها.

وتابع: الحالة الثالثة وردت في المادة 131 من الدستور، والتي تقضي بسحب الثقة بناء على اقتراح من عُشر الأعضاء، ويتم تقديم استجواب وإذا قرر المجلس سحب ثقة رئيس الوزراء أو أحد الوزراء في وزارته، لكن تضامنت الحكومة معه قبل الاقتراع على الثقة ومع ذلك تم سحب الثقة، فإنه يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، في دوائر 14محافظة وتضم قائمة هذه المحافظات كلا من الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية 13 محافظة، من بينها القاهرة ومحافظات دلتا النيل وقناة السويس وشمال وجنوب سيناء.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 568 عضوا وفقا لنظام انتخابي يقضي بانتخاب نصفهم بالقائمة المغلقة والنصف الآخر بالنظام الفردي.