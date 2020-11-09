أستاذ قانون دستوري: الانتخابات المصرية نزيهة بنسبة 100%

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك تحديات إقليمية ودولية كبيرة جدا لا يمكن أن تكون الانتخابات المصرية بمنأى عنها، حيث إن هناك مشكلات اقتصادية عالمية، وبالرغم من ذلك دائما ما تنجح مصر في عقد الاستحقاقات الدستورية من انتخابات في أوقاتها المحددة بدون تعطيل للحياة السياسية المصرية.

وأضاف "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الدولة المصرية نجحت في تأمين الحق والواجب الدستوري الخاص باختيار مجلس النواب، حيث قامت الدولة بتوفير المقرات الانتخابية وتأمينها، كما طبقت الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، موضحا أنه يتوقع وصول نسبة المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية لن تكون أقل من 30%، وقد تصل إلى 40% من نسب المشاركة للمواطنين.

وأكد أن الدولة المصرية كانت حريصة أن تقف على صف واحد من كافة المرشحين، ولا توجد أي انتخابات في العالم نزيهة بنسبة 100%، وفي حال وجد أي خروقات فهي فردية وتتواجد على مستوى دول العالم.. مصلحة القيادة السياسية الوحيدة أن المواطن المصري ينزل ويدلي بصوته"، مشيرا إلى أن ما حدث من أهالي الأسمرات هو رد جميل للدولة المصرية وذلك بعدما وفرت لهم الدولة مساكن جيدة وجديدة ومناطق اقتراع جديدة ما أجبرهم ذلك للنزول واختيار نوابهم.

وتابع: "ما تقوم به مصر هو إنجاز كبير جدا في فترة حرجة تمر بها دول العالم كلها، وما يتم من قبل الشباب في تنسيقية شباب الأحزاب هو سياسة حديثة وإعداد جيد لهم للمستقبل القريب".